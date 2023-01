FC Nantes Mercato : Grosse désillusion pour Antoine Kombouaré !

Publié par JEAN-LUC D le 22 janvier 2023 à 19:24

Toujours en quête de renforts pour la deuxième partie de saison, le FC Nantes d’Antoine Kombouaré va devoir encore patienter d’ici le 31 janvier prochain.

Après avoir enregistré les arrivées de Florent Mollet et Jaouen Hadjam, et laissé partir Fabio, Dennis Appiah et Kader Bamba, le FC Nantes attend toujours du renfort en attaque. Déjà d’accord avec Andy Delort et en attendant de trouver un terrain d’entente avec les dirigeants de l’OGC Nice pour le transfert de l’international algérien de 31 ans, le club nantais espère pouvoir attirer un second buteur sur ce mercato hivernal.

En effet, selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, le FCN serait passé à l’action pour Moussa Al-Tamari. Sous contrat jusqu’en juin prochain, l’ailier de Louvain, en Belgique, dispose d’un bon de sortie pour cet hiver. Mais les Canaris ne sont pas seuls sur ce coup.

FC Nantes Mercato : Moussa Al-Tamari en Grèce plutôt qu’à Nantes ?

À six mois de la fin de son engagement avec son club, l'international jordanien est disponible sur le marché des transferts de ce mois de janvier contre un prix abordable. Sauf qu’en croire Sacha Tavolieri, le Panathinaïkos, en Grèce, serait actuellement en pole position avec une offre concrète d’environ 1 million d'euros pour s’attacher les services de Moussa Al-Tamari. Kasimpasa aurait aussi formulé une proposition pour le milieu offensif de 25 ans.

Selon la presse belge, l’attaquant du OH Louvain devrait s'engager en faveur de la formation turque d'ici la fin du mercato d’hiver. Le FC Nantes aurait bien fait une proposition pour le Jordanien, mais elle aurait été considérée comme trop basse. Auteur de 4 buts et 2 passes décisives en 22 matchs de Jupiler Pro League cette saison, Al-Tamari possède le profil recherché par Antoine Kombouaré, mais les décideurs nantais vont devoir se montrer très convaincants assez rapidement pour tenter d’inverser la tendance dans ce dossier.