ASSE : Larsonneur trouve la clé pour le maintien de Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 06 février 2023 à 12:04

À la suite de la victoire de l’ ASSE sur le FC Annecy (3-2), Larsonneur a indiqué l’état d’esprit que les Verts doivent avoir pour se maintenir.

Après deux défaites consécutives dès l’entame de la phase retour du championnat, l’ ASSE s’est bien repris, samedi, lors de la 22e journée de Ligue 2. Les Verts ont mis fin à leur série négative en s’imposant face au FC Annecy (3-2) à Geoffroy-Guichard. Grâce à ce succès, Saint-Etienne est remonté à la 18e place, à un point de Nîmes Olympique (16e), premier club non relégable. Cette victoire a aussi donné un répit à Laurent Batlles, qui était menacé de limogeage en cas de défaite.

Pour sortir de la zone rouge de relégation en National, l’ ASSE doit poursuivre la nouvelle série enclenchée. Le prochain rendez-vous des Verts est fixé au 11 février contre Dijon FCO (15h), toujours à Geoffroy-Guichard. Le club bourguignon est aussi mal classé. Il est 17e avec le même nombre de points (21) que les Stéphanois.

Ce match sera donc une confrontation directe entre deux équipes engagées dans la course pour le maintien. Ce sera l’occasion pour l’ ASSE de doubler un concurrent direct et de sortir de la zone rouge de relégation. L’équipe de Laurent Batlles pourrait se hisser à la 16e place en cas de victoire sur Dijon et si Nîmes ne gagne pas à Rodez, le même samedi.

ASSE : Gautier Larsonneur prône l'union sacrée à Saint-Etienne

Pour enchaîner des victoires et poursuivre sa remontée au classement, Gautier Larsonneur sait l’attitude que les Verts doivent adopter désormais. Il prône l’union sacrée entre les Stéphanois : joueurs, staff technique, supporters et dirigeants. Selon le gardien de but recruté cet hiver, c’est soudé et solidaire que l’équipe de l’ ASSE pourrait s’en sortir dans la dernière ligne droite de la saison.

Dans un message posté sur Twitter, il a glissé un mot simple, mais fort : « ensemble ». Un message illustré par une photo des Verts se tenant par les épaules, face à leurs supporters, après la victoire contre Annecy.