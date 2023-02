OL : Laurent Blanc exprime quelques regrets après le mercato

Publié par Jules le 06 février 2023 à 11:32

Durant le mercato hivernal, l' OL a validé l'arrivée de 3 recrues. Un joli mercato qui ne semble pourtant pas convaincre Laurent Blanc.

Vendredi, Laurent Blanc avait quitté la conférence de presse en claquant la porte avant la rencontre entre Troyes et l' OL ce week-end (1-3). Tandis que son équipe s'est imposée au stade de l'Aube, samedi, l'entraîneur lyonnais a désormais un effectif qui ne devrait plus bouger dans les prochains mois, étant donné que le mercato hivernal a fermé ses portes il y a quelques jours. C'est l'arrivée de Jeffinho en toute fin de mercato qui a conclu le marché lyonnais, même si le Brésilien est déjà blessé et ne peut pas disputer ses premières minutes avec les Gones.

Ces dernières semaines, l' OL semble revenir au classement et vient d'enchaîner 3 matchs sans défaites (2 victoires, 1 nul) en Ligue 1, ce qui n'était plus arrivé depuis le début du mois de septembre pour les hommes de Laurent Blanc. Une preuve que l'effectif fonctionne bien, même si tout n'est pas encore parfait du côté de l'Olympique Lyonnais, qui aurait pu enregistrer le renfort de quelques joueurs supplémentaires durant le mois de janvier.

OL Mercato : Laurent Blanc aurait aimé plus de renforts cet hiver

Cet hiver, l' OL a laissé partir 8 joueurs, sans compter Malo Gusto, qui a été vendu, mais qui va rester à l'Olympique Lyonnais jusqu'en juillet prochain en prêt. Une façon de faire de la place qui a été justifiée par Laurent Blanc au micro de Prime Video. "Nous avons décidé de nous séparer de certains joueurs, en prêts ou par d'autres moyens. Il faut faire la place aux jeunes. On s'est aperçu que l'effectif était quand même assez conséquent pour pas tant de compétitions que ça."

Néanmoins, l'ancien sélectionneur de l'Equipe de France n'a pas été entièrement satisfait par le mercato hivernal réalisé par l' OL, lui qui aurait aimé voir d'autres renforts débarquer à l'Olympique Lyonnais. "J'aurais aimé avoir un ou deux joueurs de plus, mais on va faire en sorte d'avoir un ou deux jeunes de plus." Une situation qui n'est pas parfaite pour les Gones, mais qui va permettre à certains jeunes joueurs de grappiller du temps de jeu lors de la seconde partie de saison.