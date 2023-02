OM : Pau Lopez fait son mea culpa après la défaite face à Nice

Publié par Timothée Jean le 06 février 2023 à 17:34

Défait dimanche par l’OGC Nice (1-3), l’ OM n'a pas offert une image très glorieuse à domicile, tout comme son gardien de but Pau Lopez.

Après le match nul du RC Lens contre le Stade Brestois (1-1), l’ OM avait l’opportunité de creuser l’écart sur ses principaux poursuivants. Hélas, les hommes d’Igor Tudor n’ont pas su profiter de cette occasion puisqu’ils ont chuté face à une vaillante équipe de Nice. Les Phocéens se sont inclinés à domicile face au Gym (1-3), ce dimanche en clôture de la 22e journée de Ligue 1.

L’Olympique de Marseille reste ainsi à égalité de points avec RC Lens et voit l’AS Monaco revenir à deux points de la deuxième place du championnat. À l’issue de cette rencontre, plusieurs joueurs de l’ OM sont alors pointés du doigt. Si la prestation de Leonardo Balerdi a choqué plusieurs observateurs de l’ OM, Dimitri Payet est lui aussi passé à côté de son match. Pau Lopez a également déçu.

Pas vraiment rassurant dans ses arrêts, le portier espagnol n’est pas exempt de tout reproche lors de deux premiers buts des Niçois. D’ailleurs, Pau Lopez a tenu à présenter ses excuses à l’issue de cette défaite. « On savait que ça serait difficile, face aux Niçois. Ils ont été meilleurs. Jusqu'à la fin, on a essayé de mettre un second but. Et on a mieux joué après la pause... Mais c'est le foot. Je suis désolé pour les supporters qu'on ait perdus ce derby du sud », a-t-il regretté en zone mixte.

OM : Pau Lopez veut vite oublier cette défaite à domicile

Un peu trop fébrile dans les buts marseillais, Pau Lopez ne gardera pas un bon souvenir de cette 22e journée de Ligue 1. Le portier de l’ OM veut tourner la page de cette défaite à domicile le plus rapidement possible et cela passe par une victoire ce mercredi face au PSG en huitièmes de finale de la Coupe de France.

« Nous devons maintenant penser au prochain match contre Paris. C’est notre première défaite depuis longtemps, mais il faut continuer. Il reste beaucoup de matchs très importants à jouer. On doit s'améliorer et apprendre de ce match », a-t-il ajouté. Pau Lopez et ses coéquipiers ne comptent pas reproduire les mêmes erreurs face à l’ogre parisien. Ils devront vite réagir et des changements sont attendus pour ce match capital.