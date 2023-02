ASSE Mercato : Une piste de Batlles file en Arabie Saoudite

Publié par Jules le 07 février 2023 à 08:45

Très actif durant les deux derniers marchés des transferts, l'ASSE n'a cependant pas pu recruter tous les joueurs désirés par Laurent Batlles cette saison.

En prenant en compte le mercato estival et le mercato hivernal, l'ASSE a recruté pas moins de 18 joueurs depuis le mois de juillet dernier. Un chiffre qui cache plusieurs réalités, dont celle d'un club relégué en Ligue 2 et qui a subit une fuite de plusieurs de ses talents, désireux de rester en Ligue 1. Cependant, que ce soit l'été dernier, ou cet hiver, les dirigeants de l'AS Saint-Etienne n'ont pas eu peur de réagir et d'investir massivement sur le marché des transferts pour tenter de reconstruire au mieux le club.

Laurent Batlles, ancien entraîneur de l'ESTAC Troyes, a pas mal pioché dans les rangs de son ancien club afin de renforcer l'effectif de l'ASSE. Tandis que Dylan Chambost et Jimmy Giraudon ont tous les deux débarqué en provenance du club de l'Aube, d'autres pistes liaient les Verts et les Troyens cet été. On pense notamment à l'intérêt prononcé du coach stéphanois pour Tristan Dingomé et Florian Tardieu, même si aucun des deux joueurs n'est finalement venu dans le Forez cette saison.

ASSE Mercato : Tristan Dingomé rejoint l'Arabie Saoudite

Tandis qu'il vient tout juste de résilier son contrat avec l'ESTAC, Tristan Dingomé s'est définitivement éloigné de l'ASSE ce lundi. En effet, le Camerounais de 31 ans a rejoint l'Arabie Saoudite et s'est engagé en faveur d'Al-Fateh pour les prochaines saisons. Une décision qui force Laurent Batlles a rayé le joueur de sa short-list, et qui met un point final à une piste estivale qui semblait déjà bien compliqué à mener à bien pour l'AS Saint-Etienne.

Si l'on a cru, pendant un moment, que l'ASSE pouvait tenter de récupérer le joueur après sa résiliation de contrat, cela n'a pas été le cas. Le mercato des Verts, timidement relancé par cette possibilité, est donc bel et bien terminé. Le départ de Charles Abi en Suisse devrait donc être le tout dernier mouvement de Sainté cet hiver.