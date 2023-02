OM : Bamba Dieng joue un vilain tour à Marseille

Publié par Enzo Vidy le 07 février 2023 à 11:45

Quelques jours seulement après son départ de l' OM en direction du FC Lorient, Bamba Dieng a joué un vilain tour à Marseille.

En difficulté à l' OM depuis l'arrivée d'Igor Tudor sur le banc, Bamba Dieng a logiquement quitté la cité phocéenne lors du mercato hivernal. Au terme d'un feuilleton rempli de rebondissements, l'attaquant sénégalais a fini par rejoindre le FC Lorient contre un chèque de 8M€, plus 2M€ de bonus.

Dans un premier temps, son départ de l' OM était conditionné à l'arrivée de Terem Moffi à Marseille pour le remplacer, mais ce dernier n'a cessé de clamer sa préférence pour l'OGC Nice qu'il a lui aussi fini par rejoindre dans les dernières heures de la période des transferts. Pablo Longoria a finalement cédé face à la volonté de Bamba Dieng de rejoindre le Morbihan.

Adoré par le public du Vélodrome, Bamba Dieng a posté un long message de remerciement, et a rendu hommage aux supporters marseillais. Toutefois, l'attaquant sénégalais a certainement commis une petite erreur quelques heures après la défaite de l' OM dimanche soir face à Nice (1-3).

OM : La réaction de Bamba Dieng qui ne passe pas à Marseille

Dimanche soir au Vélodrome, l' OM s'est incliné face à l'OGC Nice 3-1 au terme d'un match extrêmement intense. Si les Marseillais étaient évidemment déçus par cette défaite assez inattendue, les Niçois n'ont pas manqué de fêter dignement ce succès, avant de poster quelques messages assez chambreurs via les réseaux sociaux.

Parmi eux, Jean-Clair Todibo, qui a publié une photo, avec un message disant "Ambiance climatique" faisant évidemment référence au silence du Vélodrome après le troisième but niçois, une publication qui a certainement quelque peu amusé Bamba Dieng. En effet, l'attaquant sénégalais a réagi au message du défenseur de l'OGC Nice, en mettant un "like" sur sa publication. S'il n'y a évidemment rien de gravissime, cela a beaucoup fait réagir à Marseille, et Bamba Dieng a certainement vu sa cote de popularité s'effondrer auprès des supporters de l' OM.