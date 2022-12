Real Madrid Mercato : Le Real pourrait perdre un grand talent cet hiver

Publié par Thomas G. le 24 décembre 2022 à 00:21

Très peu utilisé cette saison par Carlo Ancelotti, un milieu de terrain espagnol pourrait quitter le Real Madrid lors du mercato hivernal.

Le Real Madrid est considéré comme le meilleur club du monde grâce à son palmarès et son histoire prestigieuse. Les Merengues ont notamment remporté le championnat d’Espagne et la Ligue des Champions la saison dernière. Grâce à ces résultats, les Madrilènes ont confirmé leur domination sur le football européen.Le Real Madrid peut s’appuyer sur les meilleurs joueurs du monde dont le ballon d’or 2022, Karim Benzema, le ballon d’or 2018, Luka Modric ou encore le champion du monde 2014, Toni Kroos.

Au sein de la Casa Blanca, la concurrence est rude et certains joueurs ne parviennent pas à s’imposer. C’est le cas de Dani Ceballos qui a été très peu utilisé cette saison par Carlo Ancelotti. Le milieu espagnol de 26 ans est en fin de contrat en juin prochain et les négociations pour un nouveau contrat avec le Real Madrid sont au point mort. Dani Ceballos garde une très belle cote sur le marché des transferts, le Réal Bétis, Arsenal et Wolverhampton seraient intéressés par son profil.





Real Madrid Mercato : Wolverhampton aimerait récupérer Dani Ceballos

Selon les informations d’El Nacional, les dirigeants de Wolverhampton auraient pris des renseignements concernant Dani Ceballos cette semaine. L’actuel entraîneur des Wolves, Julen Lopetegui connaît bien le milieu espagnol, les deux hommes ont collaboré au Real Madrid.

Dani Ceballos pourrait se laisser tenter par le défi que représente Wolverhampton pour avoir un rôle plus important et obtenir du temps de jeu. Les Wolves privilégieraient un transfert du milieu espagnol lors du mercato hivernal pour éviter une surenchère l'été prochain.

Dani Ceballos a déjà connu une expérience en Angleterre, le milieu espagnol avait notamment remporté la FA Cup avec Arsenal.L’achat de l'ancien Gunners permettrait à Julen Lopetegui d’avoir un renfort de poids dans la course au maintien en Premier League. Reste à savoir si les Wolves parviendront à trouver un terrain d’entente avec le Real Madrid et Dani Ceballos.