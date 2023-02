Real Madrid Mercato : Luka Modric devrait rester au Real cet été

Publié par Thomas G. le 02 février 2023 à 12:52

Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, Luka Modric pourrait prolonger son contrat avec le Real Madrid dans les prochaines semaines.

Ce soir, le Real Madrid accueille le FC Valence dans un match décisif dans la course au titre. Avant ce choc entre deux clubs historiques du championnat espagnol, les Merengues ont 8 points de retard sur le leader, le FC Barcelone. La victoire est impérative pour les hommes de Carlo Ancelotti afin de préserver leurs chances dans la course au titre.

L’entraîneur italien pourra compter sur le retour d’Aurélien Tchouaméni et sur le Ballon d’Or 2018. Cette saison, Luka Modric est toujours l’un des hommes clés du Real et son avenir est toujours incertain au sein de la Casa Blanca. L’international croate est en fin de contrat dans cinq mois et les discussions pour une prolongation de contrat n’ont pas encore débuté. Les Merengues souhaiteraient prolonger le contrat du milieu de 37 ans d’un an. Luka Modric pourrait ainsi encadrer la nouvelle génération dorée du Real Madrid avant d’entamer sa reconversion dans l’organigramme du club.

Selon les informations de Mario Cortegana, l’international croate va rester chez les Merengues la saison prochaine. Le Real et le joueur veulent continuer l'aventure ensemble et un accord pourrait être trouvé dans les prochaines semaines. Luka Modric a récemment refusé les approches d’Al-Nassr afin de rester une saison supplémentaire à Madrid.

Real Madrid Mercato : Luka Modric considéré comme une légende

Interrogé en conférence de presse, Carlo Ancelotti s’est exprimé sur l’avenir de Luka Modric et Karim Benzema. L’ancien entraîneur du PSG a declaré : « Ce sont des légendes et les légendes du Real Madrid doivent rester au Real Madrid. »

Malgré l’intérêt de plusieurs clubs, les Madrilènes restent confiants dans ce dossier. Luka Modric a toujours soif de victoire, le Ballon d’Or 2018 pourrait jouer jusqu’à l’Euro 2024. Cette saison, le milieu croate souhaite remporter sa 4e Liga et sa 6e Ligue des Champions avec le Real Madrid.