FC Nantes : Après Ajaccio, Kombouaré pousse un coup de gueule

06 février 2023

Après la victoire 2-0 du FC Nantes à Ajaccio dimanche, Antoine Kombouaré a poussé un coup de gueule en conférence de presse.

Le FC Nantes a su rebondir rapidement après la défaite à domicile face à l' OM mercredi dernier. En déplacement à Ajaccio dimanche, le FCN a réussi à faire la différence en seconde période, d'abord grâce à Evann Guessand à la 64e, puis par l'intermédiaire de Ludovic Blas en toute fin de match sur un penalty parfaitement transformé par le milieu offensif du FC Nantes.

Au classement, les hommes d'Antoine Kombouaréfont une très bonne opération au classement en remontant à la 13e place, avec cinq longueurs d'avance sur la zone de relégation. Un succès important qui permet au FCN de reprendre confiance avant le 8e de finale de Coupe de France face à Angers dès mercredi soir au stade Raymond-Kopa.

L'échéance la plus importante de l'histoire du FC Nantes, d'après certains supporters, approche à grands pas avec la déplacement à la Juventus le 16 février prochain. Une rencontre qui est déjà dans toutes les têtes du côté des journalistes.

FC Nantes : Antoine Kombouaré ne veut plus entendre parler de la Juventus

Alors que le FC Nantes sortait tout juste d'une victoire importante en Corse face à l'AC Ajaccio, Antoine Kombouaré n'a pas échappé aux questions portants sur le match de barrage en Europa League face à la Juventus. En guise de réponse, l'entraîneur nantais a tenu à mettre les choses au clair avant cette rencontre.

"Je m'en fous moi de ce match. Oui, mais non, vous savez quoi ? On va prendre les choses tranquillement. Il y a un match dans trois jours, c'est un huitième de finale de Coupe de France. Il y a beaucoup de gens qui se projettent. Moi ça se trouve contre la Juve, peut-être que je ne suis pas là. Moi, je suis comme ça." Des déclarations nettes et précises de la part de l'entraîneur du FC Nantes, qui veut d'abord penser à la rencontre face au SCO mercredi.