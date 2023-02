RC Lens : Deux joueurs du RCL de retour face au FC Lorient ?

Publié par Jules le 07 février 2023 à 16:30

Alors que le RC Lens affronte le FC Lorient en Coupe de France, Franck Haise pourrait récupérer deux élément importants de son effectif.

Ce jeudi soir, le RC Lens va tenter d'accéder aux quarts de finale de la Coupe de France en s'imposant sur la pelouse du FC Lorient. Alors que le RCL vient d'enchaîner trois matches sans victoire en Ligue 1, les hommes de Franck Haise vont essayer de relancer la machine contre les Merlus cette semaine, avant un déplacement essentiel contre l'OL le week-end prochain, qui pourrait s'avérer déterminant pour la suite de la saison lensoise.

Alors que le RC Lens compte plusieurs blessés pour le déplacement au FC Lorient, Franck Haise risque de devoir changer certaines choses dans sa composition pour tenter de s'imposer contre les Merlus. Après avoir battu l'ESA Linas-Montlhery et le Stade Brestois, le RCL va essayer de rajouter le club breton à son tableau de chasse afin de réaliser un très beau parcours en Coupe de France cette saison, en parallèle de la belle saison lensoise en Ligue 1.

RC Lens : Machado et Haïdara pourraient revenir face au FC Lorient

Blessé au pouce contre le Stade Brestois ce week-end, Deiver Machado, un temps incertain pour la rencontre de Coupe de France, devrait être présent contre le FC Lorient en Coupe de France. Comme l'a révélé Franck Haise, le Colombien devrait être dans le groupe qui se déplacera en Bretagne ce jeudi. "Il n’y a pas de raison qu’il ne puisse pas être parmi nous, affirme le technicien lensois. Il a pris un coup à la cuisse, mais ce n’est pas ce qui l’a fait sortir du terrain contre Brest."

Une bonne nouvelle qui pourrait en être accompagnée d'une autre puisque le RC Lens pourrait récupérer un autre élément important avant le choc face au FC Lorient. Massadio Haïdara pourrait également être de la partie comme l'a confié le coach du RCL. "Ça avance plus vite et les examens sont plus rassurants que ce qu’on pouvait craindre. Il y a une vraie chance de le récupérer cette semaine." Si le joueur ne joue pas contre les Merlus, il pourrait être présent contre l'OL avec le RCL.