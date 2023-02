RC Lens : Franck Haise s'apprête à faire un choix fort contre Lorient

Publié par Jules le 07 février 2023 à 10:56

Après une première partie de saison de haut niveau, le RC Lens, qui a plus de mal ces dernières semaines, affronte le FC Lorient en Coupe de France.

Si tout semblait rouler au RC Lens il y a encore quelques semaines, la situation est devenue un peu plus compliquée pour Franck Haise ces derniers jours. Même si le RCL occupe toujours la 3e place du classement, le club reste sur une série de trois matchs sans victoire en Ligue 1 (2 nuls, 1 défaite) et va tenter de renverser la vapeur. Cette semaine pourrait être cruciale pour le RCL qui affronte le FC Lorient en Coupe de France, jeudi, avant de se déplacer sur le pelouse de l'OL dimanche, dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1.

Ces deux déplacements ne seront pas évidents à négocier pour le RC Lens qui compte plusieurs blessés importants dans ses rangs. Wuilker Farinez, Jimmy Cabot, Massadio Haidara, Alexis Claude-Maurice, Wesley Saïd et Adam Buksa sont absents depuis plusieurs matchs. Deiver Machado est également indisponible après une blessure survenue sur un tacle qui a fait polémique face à Brest. Ces multiples blessés vont pousser Franck Haise à faire un choix fort contre le FC Lorient, alors que Kevin Danso est quant à lui suspendu pour cette rencontre.

RC Lens : Un changement de système pour le RCL face au FC Lorient ?

Le principal problème de Franck Haise est l'absence de plusieurs cadres défensifs. Les absences de Cabot, Danso, Haidara et Machado pourraient forcer l'entraîneur à changer de système et à quitter sa défense à 3 et deux pistons pour repartir sur une défense plate à 4. Néanmoins, deux solutions sont évoquées au RC Lens pour éviter cela.

Si le RC Lens veut jouer avec son éternelle défense à 5, il faudra sans doute piocher dans la réserve. Adrien Louveau, qui n'a pas joué en Ligue 1 cette saison pourrait entrer dans la défense centrale, tandis que le jeune Ismaël Boura pourrait, quant à lui, occuper un couloir. L'autre solution pour le RCL, Jean Onana, milieu défensif de métier, pourrait être reculé d'une ligne pour se mettre dans la défense. Reste à voir ce que Franck Haise choisira de faire, alors que le RCL se déplace à Lyon dans la foulée pour un match crucial.