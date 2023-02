LOSC Mercato : Fonseca pousse pour la signature d'un défenseur

Publié par ALEXIS le 08 février 2023 à 23:46

Alors que le mercato d’hiver est refermé depuis le 31 janvier, l’entraineur du LOSC, Paulo Fonseca, souhaite la signature d’un défenseur central.

Il y a quelques jours, José Fonte s’est confié à L’Équipe sur son avenir au LOSC, dans une longue interview. En fin de contrat en juin 2023, il n’a pas caché son désir de prolonger son aventure à Lille où il évolue depuis juillet 2018. « Si les supporters sont contents de mon travail, on continue […]. Je me sens bien, je pense pouvoir continuer une saison de plus. J'aime le club, les supporters. Je m'efforce de donner un bon exemple. Je suis prêt à tout », a lâché le défenseur central du club nordiste.

Il se tient même prêt à baisser ses revenus mensuels, s’il le faut, pour rester encore une saison supplémentaire au LOSC. « Par rapport aux efforts financiers, j'en ai déjà fait lors des trois dernières années (il confie avoir baissé son salaire d'environ 30 %) », a annoncé le capitaine lillois. Selon les chiffres du quotidien sportif, José Fonte émarge à 130 000 euros par mois.

LOSC Meracto : Fonseca est favorable à la prolongation de José Fonte

L’appel du pied de l'international portugais (50 sélections) semble avoir eu un écho favorable auprès de son entraineur. En tout cas, Paulo Fonseca a réagi au souhait exprimé par son compatriote. « C’est normal de penser que c’est peut-être sa dernière, mais je pense que José (Fonte) peut jouer plus d’une saison. Je ne sais pas ce qu’il veut faire, mais je pense qu’il a la condition pour continuer », a-t-il répondu en conférence de presse d’avant-match, ce mardi.

Le patron du staff technique du LOSC assure que le joueur de 39 ans est un vrai leader, tant sur le terrain que dans le vestiaire des Dogues. « José, quand il ne joue pas, c’est la même chose dans le vestiaire. C’est le même leader. Il parle, il motive, ce n’est pas différent », a-t-il souligné dans des propos rapportés par Le Petit Lillois.