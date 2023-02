LOSC Mercato : La prolongation de Rémy Cabella se précise à Lille

Publié par Thomas G. le 07 février 2023 à 23:46

Décisif avec le LOSC cette saison, l'international français Rémy Cabella pourrait prolonger son contrat dans les prochaines semaines.

Le LOSC s’est imposé face au Stade Rennais dans l’un des chocs de cette 22e journée de Ligue 1. Grâce à ce succès, les Dogues se sont replacés dans la course à l’Europe en revenant à deux points de la 5e place et à 8 points du podium. Ce week-end, les Lillois ont une nouvelle fois pu compter sur un grand Rémy Cabella qui a marqué le but du 2-1 face au SRFC. L’international français est de retour en très grande forme cette saison avec le LOSC et ses performances font l’unanimité à Lille.

L’ancien prodige du Montpellier HSC était arrivé à Lille libre de tout contrat l’été dernier où Rémy Cabella avait signé pour un an. L’international français dispose d’une année supplémentaire en option avec les Dogues et les discussions pour une prolongation de contrat devraient débuter prochainement.

Selon les informations de La Voix du Nord, les dirigeants de Lille souhaiteraient prolonger le contrat de l’international français. Les Dogues pourraient agir dans les prochaines semaines pour éviter la concurrence d’autres clubs.

LOSC Mercato : Rémy Cabella veut rester à Lille

Cette saison, Rémy Cabella fait partie des hommes clés de Paulo Fonseca et ses performances pourraient attirer de nombreux clubs. Après un match raté lors de la défaite face à l’OGC Nice, le numéro 10 du LOSC a été l’un des grands artisans de la victoire des Dogues en Bretagne.

Avant le 8e de finale de la Coupe de France face à l’Olympique Lyonnais, le milieu du LOSC s’est exprimé sur son avenir. Rémy Cabella a déclaré : « Mon état d’esprit n’a pas changé. En arrivant ici, je savais que j’étais comme chez moi. Pour le moment, on n’a pas encore re-discuté avec le staff. Il y a une option, il faut attendre encore un peu. J’espère que ça va se faire. Je suis très, très bien à Lille, que ce soit sur le plan sportif ou en dehors. Il y a beaucoup d’ambition, ceux qui travaillent ici, c’est un vrai plaisir de les côtoyer au quotidien. J’attends la réunion avec le président, mais il y a beaucoup de choses plus importantes avant. » Le LOSC pourrait de nouveau prolonger un cadre après le capitaine Benjamin André.