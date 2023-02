PSG Mercato : Une nouvelle palpitante tombe pour Bernardo Silva !

Publié par JEAN-LUC D le 07 février 2023 à 20:16

Priorité absolue du PSG pour le prochain mercato estival, Bernardo Silva pourrait bien quitter Manchester City au terme de la saison. Explications.

Après un mercato d’hiver totalement raté avec zéro recrue, le Paris Saint-Germain compte bien se rattraper lors du prochain marché des transferts de l’été. D’après les renseignements glanés par RMC Sport, les dirigeants du club de la capitale française auraient prévu de frapper très fort sur le marché dans les prochains mois afin de renforcer au mieux le groupe de Christophe Galtier. Et selon plusieurs sources locales, le Champion de France en titre aurait fait de Bernardo Silva l’un de ses principaux objectifs de la prochaine période de recrutement.

Cible de longue date des Rouge et Bleu, l’international portugais de 28 ans souhaite quitter Manchester City afin de s’offrir un nouveau challenge. D’ailleurs, les mêmes sources assurent que les présences de Kylian Mbappé et Luis Campos seraient un atout majeur pour le PSG dans ce dossier. L’attaquant français de 24 ans ayant déjà fait comprendre à son ancien coéquipier de l’AS Monaco qu’il aimerait l’avoir avec lui à Paris, et le dirigeant portugais étant celui qui avait attiré son compatriote sur le Rocher. Et aux dernières nouvelles, la League anglaise pourrait donner un coup de pouce inespéré au Paris SG dans cette affaire.

PSG Mercato : Manchester City contraint de laisser filer Bernardo Silva ?

En effet, après l’UEFA, qui avait ouvert une enquête dans le cadre du fair-play financier, Manchester City se retrouve désormais dans le collimateur de la Premier League. Dans un communiqué rendu public sur son site officiel, l’instance anglaise a annoncé le résultat de son enquête ouverte à l’encontre des Citizens soupçonnés d’avoir rusé avec les règles sur les finances.

« Conformément à la règle W.82.1 de la Premier League, la Premier League confirme qu’elle a renvoyé aujourd’hui à une commission, en vertu de la règle W.3.4 de la Premier League, un certain nombre d’infractions présumées aux règles de la Premier League commises par le Manchester City Football Club », écrit la Premier League, qui reproche au club entraîné par Pep Guardiola d’avoir commis au moins 100 infractions au règlement financier de la Premier League durant les neuf dernières années.

À l’instar de la Juventus Turin, le Champion d’Angleterre en titre pourrait se voir infliger une lourde amende, un retrait de points ou une exclusion pure et simple. Dans ce cas de figure, Manchester City pourrait être contraint de lâcher ses grosses stars comme Bernardo Silva. Et tout logiquement, le Paris Saint-Germain sera prêt à faire ce qu’il faut pour récupérer le compatriote de Danilo Perreira. Même s’il faudra toutefois se méfier de la concurrence du Barça dans ce dossier.