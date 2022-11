FC Barcelone Mercato : Pep Guardiola n'est pas fermé à un retour

Publié par Jules le 29 novembre 2022 à 12:19

Le FC Barcelone connaît un début de saison particulier. Tandis que le Barça a été éliminé en Ligue des Champions, il reste cependant 1er de Liga.

En ce début de saison, le FC Barcelone semble retrouver la forme, malgré la déconvenue en Ligue des Champions. En effet, les hommes de Xavi sont actuellement premiers de Liga, avec deux points d'avance sur le Real Madrid. De belles performances en championnat qui permettent donc à l'entraineur du Barça de rêver d'un premier trophée avec le club catalan.

Attention tout de même pour Xavi, puisqu'un ancien entraîneur bien connu du FC Barcelone ne serait pas opposé à l'idée de revenir dans son club de cœur. En effet, Pep Guardiola ne serait pas fermé à l'idée de revenir en Catalogne, lui qui a entraîné le Barça entre 2008 et 2012 et remporté 3 fois la Liga et 2 fois la Ligue des Champions. Une pression de plus pour Xavi qui doit déjà préparer le prochain mercato du FCB avec la possible arrivée d'Enzo Fernandez.

FC Barcelone Mercato : Si Pep Guardiola revient au Barça, cela se fera naturellement

Interrogé sur un potentiel retour au FC Barcelone dans quelque temps, l'actuel entraîneur de Manchester City ne s'est pas montré fermé à l'idée de revenir au Barça, bien qu'il n'en fasse pas une priorité. "C’est une mauvaise façon de voir en disant que je dois revenir. Parce que depuis que Pep est parti, le Barça a continué de gagner. Si je pensais que j'étais indispensable, je reviendrais, mais ce n'est pas le cas. Ce sont des étapes, ce sont des processus, et si un jour on doit se réunir, cela se fera de manière naturelle."

Même si l'entraîneur espagnol a reconnu que Manchester n'était pas Barcelone, sa ville de cœur, il affirme également qu'il se sent très bien chez les Cityzens, avec qui il est sous contrat jusqu'en 2025. "Tous les trois jours, il y a un match et je les prépare. Cela me fait me sentir bien à Manchester et à City." Pour le moment, Pep Guardiola veut donc continuer de pratiquer le football à Manchester City mais pourrait un jour revenir au FC Barcelone.