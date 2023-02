ASSE : Encore une bonne nouvelle pour Charbonnier avant Dijon

Publié par ALEXIS le 08 février 2023 à 10:29

À trois jours d’affronter le Dijon FCO en Ligue 2, l’ ASSE continue de recevoir de bonnes nouvelles, concernant son nouveau buteur Gaëtan Charbonnier.

L’ ASSE prépare activement le match de la 23e journée du championnat contre le Dijon FCO. Une rencontre prévue le samedi 11 février (15h) au stade Geoffroy-Guichard. Souffrant de douleur au dos et absent lors de la victoire de l’AS Saint-Etienne sur le FC Annecy (3-2), samedi, Gaëtan Charbonnier a retrouvé ses coéquipiers à l’Etrat mardi. Il est revenu à l’entrainement, mais s’est mis seulement à la course.

Le joueur recruté à l’AJ Auxerre s’est entrainé à l’écart du collectif avec le capitaine Anthony Briançon et l’autre recrue hivernale Kader Bamba. De retour de blessure, l’attaquant, le défenseur central et l’ailier pourraient intégrer rapidement le collectif de l' ASSE et postuler pour le match face au DFCO, si leurs séances individuelles se déroulent sans souci.

ASSE : Charbonnier nommé pour le trophée UNFP du meilleur joueur de janvier

En plus de son retour à l’entrainement, Gaëtan Charbonnier (34 ans) est concerné par une deuxième bonne nouvelle. Il est nommé pour le trophée UNFP du meilleur joueur du mois de janvier en L2. L'avant-centre de l’ ASSE est retenu dans la short-list de l'Union national des footballeurs professionnels, aux côtés de Moïse Sahi Dion (attaquant du FC Annecy) et Tony Mauricio (ailier droit du FC Sochaux). Une rude concurrence pour la succession de Kylian Mbappé (PSG), élu en novembre-décembre.

Gaëtan Charbonnier est auteur de 3 buts, dont 2 marqués en janvier, en 6 matchs disputés en Ligue 2 depuis sa signature à l’ ASSE le 16 décembre 2022. « Sitôt arrivé, sitôt adopté, sitôt performant. Gaëtan Charbonnier n'a pas tardé (du tout) à prendre ses marques dans son nouveau club de l’AS Saint-Etienne. Arrivé en décembre, il est déjà nommé pour le Trophée du joueur du Mois », a souligné l’UNFP, dans un Tweet.