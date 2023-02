AS Monaco : Ben Yedder face à de graves problèmes à l'ASM

Publié par Enzo Vidy le 08 février 2023 à 13:18

Auteur d'une bonne saison avec l'AS Monaco, Wissam Ben Yedder est dans la tourmente et fait face à de graves problèmes à l'ASM.

Les prochains jours pourraient s'annoncer bien compliqués pour Wissam Ben Yedder. Auteur d'une première partie de saison remarquable à l'AS Monaco avec 12 buts et 2 passes décisives en seulement 18 matchs de championnats, l'attaquant monégasque répond une nouvelle fois présent et continue de porter l'ASM vers le haut, comme c'est le cas depuis plusieurs saisons maintenant.

Mais ce mercredi matin, la presse espagnole est venue lâcher une véritable bombe concernant l'attaquant français. En effet, Wissam Ben Yedder est accusé d'avoir dissimulé une partie de ses revenus lorsqu'il a évolué en Espagne, sous le maillot du FC Séville de 2016 à 2019. Le joueur de 32 ans devant le parquet espagnol le 15 février prochain pour répondre à ses accusations, qui pourrait lui coûter très cher si elles venaient à être confirmées.

AS Monaco : Que risque Wissam Ben Yedder ?

Face aux accusations de fraudes fiscales dont il fait l'objet par la justice espagnole, Wissam Ben Yedder risque très gros si l'on en croit les informations de RMC Sport. L'attaquant français encourt une peine pouvant aller jusqu'à 9 ans de prison assortie à une amende pouvant aller jusqu'à 150 000 euros.

Reste à savoir ce qu'il se passera le 15 février prochain lorsque Wissam Ben Yedder se présentera devant le parquet espagnol, mais une lourde sanction pourrait frapper le joueur monégasque de plein fouet, en impactant par la même occasion son équipe pour la suite de la saison. Pour rappel, l'AS Monaco est actuellement 4e de Ligue 1, et ne possède que deux petits points de retard sur l' OM, actuellement deuxième derrière le PSG.