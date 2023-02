AS Monaco : Une nouvelle arrivée officialisée sur le Rocher

Publié par Timothée Jean le 07 février 2023 à 12:00

Quelques jours après sa victoire à Clermont (0-2), l’ AS Monaco a officialisé l’arrivée d’un maillot qui a marqué l’histoire du club.

Depuis la reprise post Coupe du monde, l’ AS Monaco est l’une des équipes les plus performantes de Ligue 1 cette saison. Sans compter la terrible élimination face à Rodez en Coupe de France, l’ASM affiche en général un état de forme resplendissant en championnat.

L’ AS Monaco a pris 17 points sur 21 possibles, lors de ses 7 dernières rencontres et reste toujours invaincue en cette nouvelle année 2023. Un parcours qui impressionne. Revenu à la 4e place de Ligue 1 à deux unités de l’OM (2e), le club princier est aujourd’hui un sérieux candidat dans la course au podium. En attendant, l’ AS Monaco a décidé de mettre à l’honneur un maillot iconique qui a autant marqué les supporters que le club.

L’ AS Monaco réédite un maillot de la saison 1999-2000

En effet, l’AS Monaco et Kappa lancent, ce mardi, une réédition limitée du maillot de la fantastique saison 1999-2000. Cette date restera à jamais gravée dans l’histoire du club monégasque. Car c’est durant cette saison que les Rouge et Blanc ont conquis leur 7e titre de champion de France. David Trezeguet, Marco Simone, Fabien Barthez, Ludovic Giuly, Marcelo Gallardo ou encore Sabri Lamouchi… tous brillèrent sous cette tunique frappée de la marque Kappa.

Puisant dans l’histoire de l’ AS Monaco, l’équipementier sportif italien a donc reproduit ce maillot iconique à l’identique. L’ancien sponsor Fedcom se retrouve sur le devant de la tenue, tandis que l’Omini est présent sur les manches. À noter que cette nouvelle collection de maillots ne sera pas portée en compétition par les joueurs de Philippe Clement. Ce maillot riche en émotion est déjà disponible dans les boutiques officielles du club.