AJ Auxerre : Forfait de dernière minute à l'AJA avant Rodez

Publié par Enzo Vidy le 08 février 2023 à 15:45

À quelques heures du match face à Rodez en Coupe de France, l'AJ Auxerre enregistre un forfait de dernière minute pour cette rencontre.

Cloué à la 19e place en championnat, l'AJ Auxerre à l'occasion de faire vibrer son public ce mercredi soir en allant chercher une place pour les quarts de finale de la Coupe de France. Opposés à Rodez, pensionnaire de Ligue 2, au stade Abbé-Deschamps, les hommes de Christophe Pélissier veulent continuer à rêver dans cette compétition.

Après deux défaites de suite en championnat, l'AJ Auxerre s'est très légèrement repris dimanche dernier grâce à un match nul convaincant face au Stade de Reims. Néanmoins, il va falloir commencer à gagner des matchs en Ligue 1, car les Bourguignons comptent 5 points de retard sur le premier non relégable. Avec cette rencontre de Coupe de France qui débutera dans quelques heures, l'AJ Auxerre peut refaire le plein de confiance pour revenir déterminé en championnat le week-end prochain. Mais à l'approche de ce 8e de finale, Christophe Pélissier doit faire face à un forfait de dernière minute.

AJ Auxerre : Siriki Dembélé absent face à Rodez

C'est un coup dur de dernière minute qui frappe Christophe Pélissier et l'AJ Auxerre. Pour la rencontre de Coupe de France face à Rodez ce mercredi soir, l'entraîneur auxerrois devra se passer des services de Siriki Dembélé. D'après les informations révélées par L'Équipe, l'ailier ivoirien s'est blessé à la main lors de l'entraînement, et a dû déclarer forfait. Prêté sans option d'achat par Bournemouth, Siriki Dembélé a fait ses débuts dimanche dernier face à Reims avec le club bourguignon, et aurait pu connaître sa première titularisation ce mercredi soir avec l'AJ Auxerre.