OM Mercato : Longoria boucle une excellente signature à Marseille

Publié par Timothée Jean le 08 février 2023 à 21:59

Habitué à dénicher de belles affaires, le président de l’ OM, Pablo Longoria, a frappé un très joli coup sur le marché des transferts cet hiver.

Arrivé en grande pompe à l’Olympique de Marseille lors de la dernière journée du mercato hivernal, Vitinha connaît des débuts difficiles sous la tunique phocéenne. Recrue la plus onéreuse de l’histoire de l’ OM (32 M€), le jeune attaquant de 23 ans peine à convaincre l’ensemble des observateurs et des supporters marseillais.

Il faut dire que sa prestation mitigée face à l’OGC Nice la semaine dernière suscite diverses interrogations. L’entraîneur Igor Tudor avait décidé de le titulariser face aux Aiglons en vue de faire souffler Alexis Sanchez. Ce choix tactique n’a pas vraiment porté ses fruits, puisque Vitinha n’a pas pesé lourd sur la défense adverse.

L’ OM s’est finalement incliné face à Nice (1-3) et le jeune attaquant portugais déchaîne les passions à Marseille, où de nombreux supporters expriment un certain scepticisme à son égard. Par contre, d’autres se montrent plus confiants pour le jeune joueur. C’est notamment le cas de Rony Lopes.

OM Mercato : Vitinha a "tout pour réussir" à Marseille

De retour en France, plus précisément du côté de Troyes, l’attaquant portugais assure que son compatriote a toutes les qualités nécessaires pour briller en Ligue 1. Il assure d’ailleurs que Vitinha reste une « excellente signature pour Marseille (…). Je pense qu’il a tout pour réussir », a déclaré le joueur de l’ESTAC dans des propos rapportés par Foot Mercato.

Arrivé avec l’étiquette de recrue la plus chère de l’ OM, Vitinha devra rapidement s’adapter au système de jeu marseillais afin de tirer la plénitude de son talent. Une problématique que Igor Tudor cherche à résoudre au sein de son animation offensive. L’entraîneur de l’ OM sait aussi que cette adaptation peut prendre du temps. Raison pour laquelle il demande de la patience pour sa nouvelle recrue offensive.