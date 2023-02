ASSE : Stéphane Ruffier évoque sa relation avec Galtier à Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 09 février 2023 à 11:08

Stéphane Ruffier est revenu sur son arrivée à l’ ASSE et sa relation avec Galtier. L'entraîneur du PSG l’avait fait venir à Saint-Etienne, devenant N°1.

Ancien gardien de but de l’ ASSE, Stéphane Ruffier fait partie des joueurs dont les témoignages sur Christophe Galtier figurent dans un ouvrage biographique sur l’ancien entraîneur de Saint-Etienne. Selon le portier bayonnais, c’est grâce au technicien natif de Marseille qu’il a rejoint l’AS Saint-Etienne en juillet 20211, en provenance de l’AS Monaco. Il avoue avoir été séduit par le discours franc et direct de ce dernier.

« Christophe Galtier me dit ‘Steph’, si je t’appelle c’est parce que j’ai deux grands objectifs. Le premier, c’est des ramener durablement l’ ASSE sur le devant de la scène. Le second, c’est d’emmener le peuple vert au stade de France. Pour ça, j’ai besoin d’un grand gardien de but, et ce grand gardien de but, je veux que ce soit toi. Est-ce que tu veux relever le défi ? », a raconté Stéphane Ruffier dans des propos rapportés par Peuple-Vert.

« Quand un coach te tient un tel discours, tu as naturellement envie de te donner pour lui […]. Je sens en plus, très vite, que Christophe ne me ment pas, qu’avec lui, aucun mot n’est jeté en l’air et que ce qu’il te dit dans un moment comme ça, il le pense sincèrement. Dans mon cas, ça passe d’abord par une grande clarté au niveau de la hiérarchie. Dès ma présentation, il dissipe le flou : Stéphane Ruffier numéro un, point barre. Avec lui, les choses sont très claires, tout de suite », a poursuivi l’ancien dernier rempart de l’ ASSE.

ASSE : Ruffier, « avec Christophe, notre relation a toujours été très forte... »

Sur sa relation avec le nouveau coach du PSG, Stéphane Ruffier assure qu’elle a toujours été bonne. « Avec Christophe, notre relation a toujours été très forte parce qu’on partage des valeurs communes. Il est très honnête, ne triche pas, sait reconnaitre ses erreurs, les corriger, et possède aussi une grande qualité. C’est un coach qui aime sincèrement ses joueurs. Il a presque parfois été un peu ‘’papa poule’’ avec nous.

Il s’est toujours intéressé à nos vies et a toujours tout fait pour que l’on soit dans les meilleures dispositions pour être performant. C’est grâce à cette attention qu’il a réussi à développer un état d’esprit collectif fort […]. Dans ma vie, je n’ai connu que deux entraineurs comme ça : lui et Jean-Louis Gasset. »

Stéphane Ruffier a défendu le maillot de l’ ASSE de l'été 2011 à janvier 2021. Pendant 8 saisons et demie, il a été le portier N°1. Lors de l'exercice 2019-2020, il avait été écarté en février 2020 par Claude Puel au profit de Jessy Moulin. Finalement, le Bayonnais a quitté Saint-Etienne suite à la résiliation de son contrat. Quant à Christophe Galtier, il a été entraîneur de l’ ASSE de 2009 à 2017.