ASSE Mercato : Le départ de Ruffier continue de faire des vagues

Publié par ALEXIS le 08 avril 2021 à 16:05

L’ ASSE et Stéphane Ruffier ont rompu le contrat qui les liait en janvier 2021, alors que ce dernier avait encore 6 mois de bail dans le Forez. Interrogé sur le divorce entre le club ligérien et le gardien de but, Ivan Curkovic a regretté la manière dont les deux parties se sont quittées.

ASSE : Curkovic regrette le licenciement de Ruffier

L’ ASSE a résilié le contrat de Stéphane Ruffier, à une demi-saision de la fin de son bail avec les Verts. Relégué au poste de N°2 au par Claude Puel, au profil de Jessy Moulin, le gardien de but titulaire était donc resté un an sans jouer avec l’équipe professionnelle avant son départ de l’AS Saint-Étienne. Accusé de faute grave, il était resté en marge du groupe professionnel de février 2020 jusqu’à la rupture de son contrat, le 4 janvier dernier. Ivan Curkovic n’a pas aimé la façon dont la direction stéphanoise a remercié son ex-dernier rempart. « Je ne peux pas rentrer dans certains détails que je ne connais pas. Mais, j’ai l’impression qu’il y a eu un conflit, quelque chose entre lui et le coach », a-t-il commenté dans Le Progrès. Stéphane Ruffier (34 ans) a été un très bon gardien. Il a fait beaucoup de bien à l’ ASSE. Il a eu du mérite et a beaucoup apporté. Les divorces, ça fait mal. On a perdu un grand joueur qui a marqué, à sa façon, l’histoire du club. Partir comme ça, il y a comme une forme d’amertume », a regretté l’ancienne gloire.

Le record de la légende des Verts battu

Ivan Curkovic (77 ans) a été le portier de Sainté entre 1972 et 1981, soit pendant 9 saisons consécutives. Il était évidemment de l'épopée glorieuse du club. Il a joué 303 matchs sous le maillot des Verts en Ligue 1. Un record battu par Stéphane Ruffier en novembre 2019 contre le Montpellier HSC. Ce dernier a disputé 315 en championnat et 383 toutes compétitions confondues avec le club stéphanois, entre août 2011 et janvier 2021. Il a concédé 415 buts et a réussi 141 clean sheet avec l' ASSE. Le natif de Bayonne a pris sa retraite et est désormais éducateur à l'Aviron bayonnais.