PSG Mercato : Galtier écarté de Paris après son geste envers Marseille ?

Publié par JEAN-LUC D le 09 février 2023 à 11:38

Le PSG va-t-il ouvrir une procédure à l'encontre de Christophe Galtier après son geste de trahison sur un but marseillais.

Le Paris Saint-Germain était face à l’Olympique de Marseille ce mercredi soir dans le cadre des 8es de finale de la Coupe de France. Au terme d’un match où ils n’ont pratiquement pas existé, Lionel Messi et ses partenaires ont été malmenés par un collectif marseillais beaucoup plus inspiré et plus entreprenant. Tout logiquement, les hommes d’Igor Tudor ont validé leur ticket pour les quarts de finale en s’imposant sur le score de 2 buts à 1.

Au-delà du résultat, qui peut s’expliquer par la mauvaise passe que traverse le leader de Ligue 1 depuis le retour de la Coupe du monde, c’est un geste fort polémique de Christophe Galtier qui a enflammé la toile après la rencontre. Un geste qui pourrait pousser la direction du club de la capitale française à prendre une grosse décision pour son entraîneur dans les jours à venir.

PSG Mercato : Christophe Galtier sanctionné pour trahison ?

L’entraîneur du Paris Saint-Germain a été surpris par les caméras en train de serrer le poing en réaction au but de l’attaquant marseillais Ruslan Malinovskyi, synonyme d’élimination pour les Rouge et Bleu. Un gros plan furtif de Christophe Galtier qui laisse place à plusieurs interprétations sur les réseaux sociaux. Trahison ou pas ?

À l’unisson, les supporters parisiens répondent par l’affirmatif et réclament désormais la tête de Christophe Galtier, qui a remplacé Mauricio Pochettino sur le banc du PSG en juillet dernier. Mais il s’agissait plutôt d’un geste de dépit puisque le technicien français lâche « m....de » pendant qu’il serrait son poing sur le but victorieux de la recrue olympienne. Surtout que cette défaite le condamne un peu plus. Reste maintenant à savoir ce que va décider Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG.