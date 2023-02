PSG : Un taulier du Paris SG explose après l’échec à Marseille

Publié par JEAN-LUC D le 09 février 2023 à 13:09

Un joueur de Christophe Galtier a piqué une colère noire après la défaite du PSG face à l'OM, mercredi soir, en huitième de finale de la Coupe de France.

Orphelin de Kylian Mbappé, blessé depuis le 1er février dernier et indisponible pour trois semaines, le Paris Saint-Germain a été éliminé de la Coupe de France par l’Olympique de Marseille. Les hommes de Christophe Galtier ont subi une bonne partie du match l'agressivité de l’équipe phocéenne sans pouvoir y faire grand chose pour renverser la situation.

Et forcément les Rouge et Bleu étaient déçus après avoir perdu la face devant leur ennemi marseillais (2-1). « On est déçu, on est en colère parce qu'on tenait à cette compétition », a déclaré le gardien de but italien Gianluigi Donnarumma après le match. Mais le gardien de but de 23 ans n’est pas celui qui aura eu la réaction la plus vive du côté parisien.

PSG : Nuno Mendes a littéralement explosé après la défaite

Le quotidien L’Équipe raconte dans son édition du jour que Nuno Mendes a eu du mal à contenir sa rage après la défaite du Paris Saint-Germain face à l’Olympique de Marseille, au Vélodrome. Le journal sportif explique que le latéral droit de 20 ans a explosé un plexiglas, qui se trouvait aux abords du terrain, au moment de quitter la pelouse du stade marseillais.

Un geste très apprécié par les supporters parisiens qui estiment que le jeune international portugais est l’un des rares éléments de Galtier à avoir fait preuve de caractère face aux Marseillais. Seul joueur parisien à s’être arrêté en zone mixte, Marquinhos a reconnu au micro de France 3 que l’OM de ce mercredi soir était bien supérieur au Paris SG.

« On sait qu'ils font un bon pressing, on n'est pas arrivé à sauter leurs lignes plus rapidement, on a fait quelques erreurs qui nous ont coûté. Il faut être mieux organisés. Ça ne sert à rien de venir en rajouter ici, on sait ce qu'on doit améliorer. C'est une défaite qui fait mal parce que c'est un match de Coupe contre notre grand adversaire. On voulait revenir à Paris avec la qualification. Maintenant, il faut fermer notre bouche, travailler et continuer à aller de l'avant », a déclaré le capitaine des Rouge et Bleu.