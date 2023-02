OM : Amine Harit en feu, victime d’un énorme bug à Marseille

Publié par Timothée Jean le 09 février 2023 à 15:09

À l’issue de la victoire de l' OM face au PSG (2-1) en Coupe de France, Amine Harit a été victime d’un énorme bug sur la toile.

L’ OM poursuit son parcours en Coupe de France. Hier soir, l’Olympique de Marseille est venu à bout du PSG au terme d’une rencontre de très haut niveau. Les Marseillais se sont imposés 2 buts à 1 face aux Parisiens et se qualifient pour les quarts de finale. Un exploit qui permet aux hommes d’Igor Tudor de croire au trophée et qui fragilise un peu plus le club de la capitale avant la Ligue des Champions.

Ce succès face au PSG est surtout historique pour les Phocéens. Car l’ OM n’avait plus battu son rival parisien depuis 2011. Les Phocéens sont parvenus à mettre un terme à cette longue période de disette. Cette victoire à domicile a donné lieu à une explosion de joie dans un stade Vélodrome en fusion. Les supporters ont aussi posté des messages de réjouissance sur la toile. Amine Harit souhaitait lui aussi partager ce moment de joie.

OM : Amine Harit empêché par un bug sur Twitter

Blessé pour plusieurs mois, Amine Harit est actuellement en rééducation de sa rupture des ligaments croisés du genou. C’est donc derrière sa télé que le milieu offensif marocain a suivi la victoire de l’ OM sur le PSG. À fond derrière son équipe, le joueur de 25 ans a tenté d’extérioriser sa joie via son compte Twitter sans succès. Et pour cause, le réseau social a subi un bug mondial qui l’empêchait de crier sa joie.

Après plusieurs minutes d’attente, Amine Harit a finalement été libéré par ce bug. L’ancien nantais a posté sur son compte une capture de ses tentatives manquées avec un message assez évocateur. « C’est bon, on peut le dire maintenant ? », a-t-il écrit avec une certaine amertume. Toutefois, l’ancien joueur est très heureux de cet exploit retentissant de l’ OM, qui se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de France. Les Phocéens connaîtront leur prochain adversaire ce jeudi, lors du tirage au sort.