ASSE Mercato : Krasso prend une nouvelle décision sur son avenir

Publié par ALEXIS le 09 février 2023 à 17:09

En fin de contrat à l’ ASSE en juin 2023, Jean-Philippe Krasso a pris une nouvelle décision concernant son avenir à Saint-Etienne.

Depuis plusieurs mois maintenant, l’ ASSE tente de prolonger le contrat de Jean-Philippe Krasso, en vain. Arrivé dans le Forez à l’été 2020, l’attaquant de 25 ans n’a plus que cinq mois de bail à l’AS Saint-Etienne. La tendance sur son avenir tend vers un départ libre à la fin de la saison.

L’international ivoirien (2 sélections) et son clan ont toujours envoyé des signaux dans ce sens. Selon plusieurs médias, dont L’Équipe, le dossier de sa prolongation est au point mort et le buteur de l’ ASSE était résolu à quitter les Verts librement. Depuis janvier 2023, Jean-Philippe Krasso a même la liberté de donner son accord de principe au club de son choix, en attendant la fin de son contrat le 30 juin.

ASSE Mercato : Krasso favorable à la prolongation de son contrat à Sainté

Mais ce jeudi, l’avant-centre a fait une nouvelle déclaration qui confirme que les négociations sont effectivement interrompues. Cependant, il annonce la possibilité de prolonger son aventure à l’ ASSE. « Prolonger à l’ ASSE ? Les négociations sur ma prolongation sont au point mort même si je n'exclus pas de prolonger », a lâché Jean-Philippe Krasso en conférence de presse, à deux jours du match contre Dijon FCO. Le N°17 des Verts a déclaré ensuite : « Je me concentre sur le terrain et le maintien. C’est mon agent qui gère le dossier (de la prolongation, ndlr). »

Revenu de prêt d'Ajaccio, l'international ivoirien est le meilleur buteur de l' ASSE cette saison. Il a inscrit 10 buts et délivré 5 passes décisives en 19 matches disputés en championnat. Il est également 3e au classement des buteurs de la Ligue 2, à un seul but des leaders : Georges Mikautadze (FC Metz) et Josh Maja (Bordeaux).