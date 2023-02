PSG Mercato : Barça, le frère de Lionel Messi fait marche arrière !

Publié par JEAN-LUC D le 09 février 2023 à 14:39

Matias, le frère de Lionel Messi, a fait une sortie fracassante sur un éventuel retour de la star du PSG au Barça. Mais il a rapidement fait marche arrière.

Lors d’un live Twitch, Matias Messi n’a pas pris de gants pour dire tout ce qu’il pense de Joan Laporta et fixer les conditions d’un retour de son frère au FC Barcelone.

« J'ai un article de Sport accroché chez moi qui dit : "Messi devrait retourner à Barcelone" et je l'ai sous-titré : "hahahahaha, nous ne retournerons pas à Barcelone, et si nous le faisons, nous allons faire un bon nettoyage". Entre autres, virer Joan Laporta, un homme ingrat [...] Les gens auraient dû venir manifester pour que Laporta parte et que Messi reste. Les Espagnols sont des traîtres », a notamment confié le frère de l’attaquant du Paris Saint-Germain.

De quoi enterrer définitivement l’idée d'un retour de la Pulga en Catalogne ? En attendant de connaître la réponse à cette question, le clan Messi a rapidement réagi après ces propos polémiques.

PSG Mercato : Un retour au Barça toujours dans les plans de Lionel Messi ?

Quelques heures seulement après la diffusion de la vidéo outrageante de Matias Messi sur le FC Barcelone, les autres membres de la famille sont montés au créneau pour se désolidariser de ses propos. Dans les colonnes du quotidien Sport, ils ont notamment tenu à préciser : « L’opinion de Matias est individuelle et ne doit pas nécessairement coïncider avec l'opinion de Leo ou celle d'autres membres de sa famille ou de son entourage. »

Recadré en interne, le frère de l’ancien capitaine du Barça est revenu sur ses propos en présentant même ses excuses aux Socios. « Je veux revenir sur ce que j'ai dit sur les réseaux sociaux, j'étais juste avec mon fils et mes amis en train de faire une blague. Comment puis-je penser cela d'un club aussi grand que Barcelone et de son histoire, qui a tant donné à ma famille et à Leo. Pour nous, la Catalogne est notre deuxième maison et c'est de notoriété publique. Je suis vraiment désolé et je m'excuse auprès de tout le monde, surtout auprès des Barcelonistas », a confié Matias.

Cependant, le journal catalan assure ce jeudi que le rêve de Joan Laporta de voir le septuple Ballon d’Or revenir au Camp Nou se complique. Sport confirme que le natif de Rosario ne reviendra pas au Barça et rencontrera prochainement les dirigeants du PSG pour une prolongation de son contrat qui expire dans cinq mois.