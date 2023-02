PSG Mercato : Le Qatar ne veut plus Galtier, son successeur connu

Publié par JEAN-LUC D le 09 février 2023 à 19:09

Six mois après sa nomination, Christophe Galtier serait déjà en danger sur le banc du PSG. L'ancien coach de l'OGC Nice pourrait même être remplacé rapidement par un nom bien connu.

Au lendemain de la défaite face à l’Olympique de Marseille en huitième de finale de la Coupe de France, la tension est montée au Paris Saint-Germain. Selon les révélations de Foot Mercato, ce qui est considéré comme une humiliation n’a pas affecté que les supporters parisiens, qui ne croient pas en leur équipe pour les joutes européennes. Le portail sportif explique que les dignitaires Qataris du club de la capitale n’ont que très peu apprécié cette défaite sur la pelouse du stade Vélodrome face à l’ennemi marseillais.

Elle a même « agacé » au plus haut point l’émir du Qatar, le propriétaire des Rouge et Bleu. Et un faux pas contre le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des Champions pourrait sonner la fin de Christophe Galtier sur le banc du PSG. Surtout que son successeur serait d’ores et déjà identifié par les autorités qataries du Paris Saint-Germain.

PSG Mercato : Christophe Galtier bientôt remplacé par Zinedine Zidane ?

Nommé en juillet dernier en remplacement de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier pourrait ne pas faire long feu sur le banc du Paris Saint-Germain. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, le technicien marseillais pourrait être remercié quelques seulement après son arrivée dans la capitale. Après les trois défaites contre le RC Lens, le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille, et alors que le jeu pratiqué par l’équipe de Christophe Galtier ne donne pas envie, l’ombre de Zinedine Zidane planerait déjà sur la capitale.

Si l’idée de prendre en main une équipe en cours de saison ne plaît pas particulièrement à l’ancien coach du Real Madrid, les prochains matchs, en particulier la double confrontation contre le Bayern Munich en Champions League, auront forcément un impact sur les décisions prises en fin de saison par les décideurs parisiens, notamment concernant le sort de Christophe Galtier. De son côté, Zinedine Zidane serait à la recherche d’un nouveau projet depuis que l’horizon s’est obscurci pour lui chez les Bleus avec la récente prolongation de Didier Deschamps jusqu’en 2026.