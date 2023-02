PSG Mercato : Harry Kane, Tottenham prêt à faire une fleur à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 10 février 2023 à 13:25

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Harry Kane pourrait quitter Tottenham l’été prochain. Intéressé par le buteur, le PSG pourrait avoir sa chance.

À la recherche d’un numéro 9 de classe mondiale, le Paris Saint-Germain rêve d’attirer Harry Kane après avoir échoué sur la piste Robert Lewandowski et que le dossier Erling Haaland semble assez compliqué. Troisième meilleur buteur de l'histoire de la Premier League avec 200 buts dans sa carrière, l'attaquant de 29 ans ambitionne de battre le record de 260 buts d’Alan Shearer, mais pourrait finalement y renoncer et aller s’offrir un nouveau challenge loin de son pays.

Selon les informations de Football Insider, le capitaine de la sélection anglaise ne compte pas poursuivre à Londres si son entraîneur Antonio Conte partait en fin de saison. Libre le 30 juin prochain, le technicien italien serait pour le moment loin de parapher un nouveau bail avec les Spurs. Le Paris SG pourrait donc avoir sa chance avec Harry Kane. D’ailleurs, le président Daniel Levy serait prêt à faciliter les choses à Nasser Al-Khelaïfi dans ce dossier.

PSG Mercato : Daniel Levy refuse de vendre Harry Kane en Premier League

Selon les renseignements recueillis ces dernières heures par The Times, la direction de Tottenham refuserait catégoriquement Harry Kane à un rival de Premier League. Une décision qui élimine d’ores et déjà Manchester United et Chelsea de la course à la signature du capitaine des Three Lions et place en orbite le Paris Saint-Germain.

Toutefois, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos devraient compter avec la concurrence d’autres grands clubs européens, comme le Real Madrid, le Bayern Munich et la Juventus Turin. Toutefois, les Spurs n’ont pas encore renoncé à leur serial buteur et feront le maximum pour le convaincre de prolonger son engagement avec son club formateur moyennant un salaire digne de son rang.