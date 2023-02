FC Barcelone Mercato : C'est fait, Jordi Alba acte son futur !

Publié par Thomas G. le 10 février 2023 à 21:55

Promu capitaine depuis la blessure de Sergio Busquets, l'international espagnol Jordi Alba a pris sa décision sur son futur au FC Barcelone.

Malgré l'élimination prématurée en phase de poules de Ligue des Champions, la saison du FC Barcelone pourrait être historique. Les Blaugranas sont toujours en lice dans trois compétitions et le triplé reste toujours possible. En parallèle, la direction du Barça doit également gérer la situation de Sergio Busquets et Jordi Alba. Le défenseur espagnol de 33 ans est en fin de contrat avec le FC Barcelone en juin 2024 et son avenir reste incertain. L’ancien latéral de Valence est moins utilisé cette saison par Xavi depuis l’arrivée de Marcos Alonso et l’émergence d’Alejandro Baldé.

Dans le même temps, le FC Barcelone souhaiterait alléger sa masse salariale et le salaire perçu par Jordi Alba serait trop élevé. Toutefois, le défenseur formé à la Masia garde la confiance de son entraîneur et de son président. Jordi Alba est bien revenu après la Coupe du monde avec de bonnes prestations. L’international espagnol s’est notamment montré décisif face au FC Séville en inscrivant le but du 1-0.

Depuis la blessure de Sergio Busquets, Jordi Alba a été promu capitaine, et Xavi estime que le défenseur de 33 ans est très important dans le vestiaire. Son expérience et son rendement pourraient convaincre ses dirigeants de le garder cet été.

FC Barcelone Mercato : Jordi Alba veut rester au Barça

Interrogé au micro de Marca, Jordi Alba s’est exprimé sur son avenir au FC Barcelone. « Je veux rester à Barcelone et aller jusqu’au terme de mon contrat jusqu'en juin 2024, c'est ma priorité. Si le club me demande de baisser mon salaire pour rester jusqu’à la fin de mon contrat, je le ferai. »

Jordi Alba pourrait donc faire un effort financier pour rester au FC Barcelone et aider le club à se renforcer. Le défenseur de 33 ans souhaiterait rester au Barça pour prendre part au nouveau projet et augmenter ses chances d’être à l’Euro 2024.