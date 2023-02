OM : Cengiz Ünder reçoit les louanges d’une icône de Marseille

Publié par Timothée Jean le 10 février 2023 à 16:55

De retour au premier plan avec l’ OM, Cengiz Ünder a livré une prestation remarquable face au PSG, au point de bluffer une icône de Marseille.

À l’image de ses coéquipiers, Cengiz Ünder avait bonne mine mercredi soir après la brillante victoire de l’Olympique de Marseille face au PSG. L’international turc a participé à la belle performance de son équipe et aujourd’hui considéré comme l’un des pions clés du dispositif phocéen. Pourtant, le début de saison n’a pas été simple pour le joueur de 25 ans.

Cengiz Ünder a bien eu du mal à s’adapter au système de jeu mis en place par Igor Tudor à l’ OM. Son style d’ailier droit typique sous l’ère Jorge Sampaoli ne semblait pas vraiment correspondre aux exigences du technicien croate qui le voyait plus au poste de milieu droit, en phase défensive. Trimballé de poste en poste, l’ancien joueur de l’AS Rome enchaînait alors des prestations mitigées, au point où son départ était un temps évoqué. Mais Cengiz Ünder, à force de travail et d’abnégation, est finalement parvenu à renverser la tendance.

OM : Cengiz Ünder, une évolution positive à Marseille

Revigoré par la trêve internationale occasionnée par la Coupe du monde au Qatar, Cengiz Ünder est de retour au premier plan à l’ OM, enchaînant de belles copies. Titularisé face au PSG, l'international turc a su répondre présent. Positionné dans le trio d’attaque, il a montré beaucoup d’envie comme toute son équipe. Percutant dans son couloir droit, le joueur de 25 ans a provoqué le penalty (29e) parfaitement transformé par Alexis Sanchez.

Toujours dans les bons coups, Cengiz Ünder est incontestablement l’un des hommes en forme de l’ OM en cette seconde partie. Et ce n’est pas Bernard Casoni qui dira le contraire. L’ancien défenseur de l’ OM a tenu à souligner l’évolution positive du Turc à Marseille. « Cengiz Ünder a été dangereux, a centré, provoqué, accéléré le jeu et beaucoup travaillé défensivement. Pour moi, cette victoire est surtout collective, mais il m’a tapé dans l’œil (…) Mentalement, il est encore plus fort qu’avant grâce à ses progrès », a-t-il indiqué dans des propos rapportés par La Provence.