PSG Mercato : Luis Campos a bouclé un gros coup, l’annonce tombe

S’il n’est pas parvenu à attirer la moindre recrue lors du dernier mercato hivernal, Luis Campos a d’ores et déjà bouclé un gros coup pour le PSG. L’affaire ne fait plus de doute.

Alors qu'il a refusé une nouvelle offre de prolongation de l'Inter Milan, Milan Skriniar, le défenseur slovaque, en fin de contrat en juin, a donné son accord au Paris Saint-Germain pour y signer l'été prochain. Le joueur de 27 ans aurait même pu rejoindre l’effectif de Christophe Galtier cet hiver si les Nerazzurri avaient accepté l’offre de 15 millions d’euros, bonus inclus, offerte par le Champion de France en titre. Surtout que le principal concerné a officialisé son départ pour Paris lors des derniers jours du marché des transferts de janvier. Un choix qui a poussé les dirigeants milanais à lui enlever le brassard de capitaine.

« Pour porter le brassard de capitaine, il y a des valeurs à avoir comme l'appartenance et l'amour pour le club, qui doivent être acceptées par celui qui le porte. Si on n'accepte pas ces valeurs, on ne peut pas être candidat pour le porter. Appartenance et amour pour le club , ainsi que toute une autre liste de valeurs, sont essentiels pour être de bons capitaines », a notamment expliqué le directeur sportif de l’Inter, Beppe Marotta, dans des propos rapportés par La Gazzetta dello Sport. En interne, on s’apprête déjà à vivre sans Skriniar.

PSG Mercato : Milan Skriniar a bien caché son jeu à l’Inter

Coéquipier de Milan Skriniar à l’Inter Milan, Francesco Acerbi s’est exprimé sur la situation de l’ancien défenseur de l’Atalanta Bergame. Dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport, l’international italien de 35 ans a avoué ce vendredi qu’au club, ils étaient déjà au courant de l’offre du Paris Saint-Germain pour le natif de Ziar nad Hronom, même s’il a bien caché son jeu.

« On savait tous qu’il avait une offre du PSG, mais il n’a jamais rien dit », a confié Francesco Acerbi avant d’assurer que la vie sans Milan Skriniar va être difficile à Milan. « Ça va être triste de le voir partir en fin de saison et ça ne va pas être simple de lui trouver un successeur », a ajouté le compatriote de Marco Verratti.