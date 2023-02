OM Mercato : Le meilleur buteur du Stade de Reims dans les papiers

Publié par Dylan le 11 février 2023 à 10:50

Buteur prolifique en Ligue 1 depuis son arrivée, un attaquant anglo-américain du Stade de Reims aurait séduit l'OM de Pablo Longoria.

Et si l'Olympique de Marseille réalisait un nouveau mercato estival de folie ? Après avoir enrôlé pas moins de douze joueurs l'été dernier, tout semble possible. D'autant que les pistes affluent ces derniers jours, et la plupart sont plutôt alléchantes. Parmi elles, un attaquant de Ligue 1 qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Prêté au Stade de Reims par Arsenal, il est actuellement le meilleur buteur de l'élite avec 14 réalisations.

Il s'agit... de Folarin Balogun ! L'avant-centre anglo-américain aurait donc séduit l'Olympique de Marseille, selon les informations du Daily Mail. Alors que le club phocéen a réalisé de jolis coups cet hiver, notamment avec la venue de Ruslan Malinovskyi (buteur en Coupe de France contre le PSG), c'est encore une piste alléchante qui pourrait être activée par sa direction. Âgé de 21 ans seulement, le retour de Balogun à Arsenal n'est prévu que cet été.

Folarin Balogun, le gros coup de l'OM cet été ?

Alors que l'attaque a déjà été renforcée avec Alexis Sanchez, Ruslan Malinovskyi et Vitinha, Folarin Balogun pourrait donc être ciblé en cas de départ au sein du club. En effet, rien ne garantit que les recrues de la saison 2022-2023 vont rester jusqu'au prochain exercice. Toutefois, l'OM ne devrait pas être le seul concurrent dans le dossier Balogun. Puisqu'il réalise déjà la meilleure saison de sa carrière, d'autres écuries pourraient bientôt faire leur apparition pour tenter de le chiper à Arsenal (Milan AC, Villarreal...).

De leur côté, les Gunners pourraient aussi fermer la porte aux prétendants en cas de départ en attaque cet été. Le même cas se répéterait si qualification en Ligue des Champions il y a, ce qui semble bien parti (Arsenal est leader de Premier League avec 11 points d'avance sur la 5ème place). Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal a salué la performance de son jeune élément offensif à Reims : « Nous avons beaucoup discuté avant qu'il ne fasse ce choix, pour savoir si c'était le bon endroit où aller et pour connaître les autres choix qui s'offraient à lui. Il était tellement convaincu. Je suis vraiment heureux pour lui car il mérite ce qui lui arrive » a-t-il complimenté devant la presse anglaise. Folarin Balogun devrait encore faire parler de lui d'ici l'été prochain.