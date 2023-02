PSG Mercato : Galtier déjà lâché par le vestiaire du Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 12 février 2023 à 09:18

En difficulté depuis le début de l’année 2023 et dans le viseur du Qatar, Christophe Galtier n’aurait plus la confiance d’une partie du vestiaire du PSG.

Nommé en juillet dernier en remplacement de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier va-t-il terminer la saison 2022-2023 sur le banc du Paris Saint-Germain ? Dans une petite forme depuis la reprise après des revers concédés contre le RC Lens (1-3), le Stade Rennais (0-1), l’Olympique de Marseille (1-2), le club de la capitale a été battu hier au stade Louis II par l’AS Monaco (1-3) à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1. La défaite de trop qui pousse le technicien français sous le feu des critiques. Et cela ne vient pas seulement de l’extérieur.

PSG Mercato : Le sort de Christophe Galtier déjà scellé ?

En effet, le journal L’Équipe rapporte que selon le vestiaire du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier n’est pas irréprochable dans la crise que traversent les Rouge et bleu. Le quotidien explique que l’ancien coach de l’OGC Nice n’a pas réussi à insuffler une culture du travail au sein de son groupe, des valeurs qu’il étaient pourtant siennes lors de sa prise de fonction l’été passé. Un discours que Lionel Messi et ses coéquipiers ne retrouvent plus chez leur entraîneur lors des séances au Camp des Loges, sans compter que le peu d’analyses vidéos surprend plus d’un en interne.

Le journal francilien précise par exemple que les joueurs auraient notamment aimé décortiqué avec le staff la défaite contre l’OM en Coupe de France. L’Équipe assure que cette situation commence à susciter des doutes dans le groupe, notamment par rapport aux difficultés de Galtier à trouver la bonne formule sur le plan tactique. La double confrontation contre le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des Champions pourrait donc décider du sort du Marseillais sur le banc du PSG.