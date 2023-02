OM Mercato : Après le PSG, Igor Tudor lâche une bombe sur son avenir

Publié par Dylan le 11 février 2023 à 14:50

Malgré une deuxième place en Ligue 1 et un succès contre le PSG en Coupe de France, l'entraîneur de l'OM Igor Tudor a inquiété sur son avenir.

Arrivé cet été pour redorer le blason de l'Olympique de Marseille, Igor Tudor a presque réussi son pari. Seule l'élimination en Ligue des Champions, la troisième consécutive en phase de poules, fait tâche dans son bilan actuel avec le club phocéen. Sinon, tous les signaux sont au vert pour une prolongation de son aventure à l'OM : deuxième place en Ligue 1 après 22 journées, qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France... les supporters vivent un conte de fées.

Surtout, l'Olympique de Marseille s'est débarassé de son plus grand ennemi en huitièmes de finale de Coupe de France : le PSG. Une victoire 2-1 au Vélodrome a fait chavirer de bonheur les protégés d'Igor Tudor, qui n'avaient plus gagné à domicile face aux Franciliens depuis plus de 31 ans. C'est donc un succès au goût particulier qui a été récemment savouré (8 février). Mais malgré cette belle parenthèse, Igor Tudor a semé le trouble sur son avenir.

OM : Igor Tudor « stressé » par le métier d'entraîneur

Alors qu'il a mis fin à sa carrière de joueur à l'âge de 29 ans, Igor Tudor ne se voit pas non plus faire une longue carrière en tant qu'entraîneur. Le technicien croate a affirmé en conférence de presse être souvent sous tension en raison de son métier : « J'ai arrêté ma carrière de joueur à 29 ans, j'ai essayé cette carrière de coach et ça m'a plu. Je pourrais arrêter assez tôt parce que c'est très stressant comme travail » a-t-il confié à travers des propos relayés par le site Foot Marseille.

De là à imaginer un départ cet été ? Cela semble très peu probable, d'autant que l'OM est bien parti pour se qualifier à nouveau pour la Ligue des Champions. Si le club a encore failli cette saison au stade de la phase de poules, l'apport des nouvelles recrues aperçu sur les derniers matchs peut donner de l'espoir pour la prochaine. En novembre dernier, Pablo Longoria, le président du navire marseillais avait déjà affiché sa confiance à Igor Tudor : « Il fallait juste comprendre comment il voulait jouer avec l'OM » avait-il répondu aux critiques sur ses débuts difficiles, bien effacés depuis par cette 2ème place en Ligue 1 et une qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France.