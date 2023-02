ASSE : Saint-Etienne lance la préparation du match à Nîmes

Publié par ALEXIS le 13 février 2023 à 15:36

Le programme d’entraînement de l’ ASSE cette semaine, en vue du déplacement à Nîmes, est désormais connu. Les supporters sont conviés.

L’ ASSE a réussi un gros coup samedi, en ouverture de la 23e journée de Ligue 2. Après le succès face au FC Annecy (3-2), l’équipe de Laurent Batlles a enchaîné une victoire sur Dijon FCO (2-0). Grâce à cette deuxième victoire de suite, l’AS Saint-Etienne est sortie de la zone rouge. Désormais 16es avec 24 points, les Verts ne sont plus relégables, mais toujours sous la menace d'une descente. En d’autres termes, la situation de Saint-Etienne est toujours fragile. De ce fait, l’entraîneur de l’ ASSE a demandé à ses joueurs de rester concentrés et ne pas se relâcher.

« On a confirmé un résultat, mais la suite demande encore beaucoup : de l’intensité, de la cohérence pour remonter encore au classement. » Après deux matches disputés à Geoffroy-Guichard, l’ ASSE a rendez-vous avec le Nîmes Olympique, le lundi 20 février à 20h45, dans le Gard. Un déplacement que les Verts vont préparer dès mardi. « On va savourer et laisser un peu de repos aux joueurs qui viennent d’enchaîner plusieurs matchs sans couper », a confié Laurent Batlles, à l’issue du match contre Dijon.

ASSE : Laurent Batlles, « on va aller faire un résultat à Nîmes »

Mardi, le capitaine Anthony Briançon et ses coéquipiers démarreront leur préparation par une séance à huis clos. L’entrainement de mercredi sera ouvert au public à 10h30. Jeudi et vendredi, les séances seront encore à huis clos. Les supporters stéphanois seront de nouveau conviés à l’entrainement de leur équipe, le samedi 18 février à 10h30. L’ ASSE aura un dernier entrainement dimanche, à huis clos, avant le déplacement à Nîmes.

L’objectif de Laurent Batlles contre les Crocos est clair. « On repartira ensuite de l’avant pour aller faire un résultat à Nîmes, ce qui ne sera pas facile. On avance, l’important c’est de continuer à prendre des points », a-t-il déclaré. Pour rappel, les Verts restent sur une défaite à l’extérieur, contre le SC Bastia (2-0), lors de la 21e journée.