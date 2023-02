Vente OM : Un nouveau candidat au rachat de Marseille dévoilé

Publié par Timothée Jean le 13 février 2023 à 15:06

Malgré les démentis de Frank McCourt, les rumeurs autour de la vente OM se multiplient, avec un nouveau candidat au rachat de Marseille.

Éliminé de toutes les compétitions européennes, l’Olympique de Marseille reste toujours une équipe très compétitive sur le plan national. Avec l’arrivée de nouvelles recrues lors de ce mercato hivernal, l’ OM s’est considérablement renforcé et semble à présent suffisamment armé dans la course au titre. Il faut dire que le président de l’ OM, Pablo Longoria, a accompli un travail remarquable pour apporter des joueurs de qualité à Igor Tudor. Et les résultats se ressentent sur le terrain.

Qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France après avoir battu le PSG (2-1), l’ OM occupe actuellement la deuxième place du classement. Et selon les dernières informations du média Le Quotidien du Sport, Frank McCourt voudrait profiter de cette bonne dynamique de l’Olympique de Marseille en vue de finaliser la vente du club.

Cette information peut en surprendre plus d’un, tant la vente OM a longtemps tenu en haleine bon nombre de supporters phocéens sans jamais se concrétiser. Plusieurs journalistes se sont avancés sur ce dossier avant de faire machine arrière. Pourtant, la possible cession du club serait toujours en cours. La source explique qu’un nouvel investisseur saoudien serait très intéressé à l’idée de reprendre la tête de l’ OM. Et les négociations auraient même déjà débuté dans ce sens.

Vente OM : Turki Al-Seikh négocie pour le rachat de Marseille

Jusqu’ici, les noms de Mohamed Ayachi Ajroudi ou du Prince Al-Walid ben Talal Al Saoud ont parfois été associés à la vente de l’ OM, sans rien de concret. Mais un nouveau nom jusque-là très peu connu, du moins dans le milieu sportif de l'hexagone, vient d’être évoqué. Il est question de « l’homme d’affaires saoudien, Turki Al-Seikh, reconnu pour s’intéresser de près à Marseille », indique la source.

Ce dignitaire saoudien, selon le média, aurait même déjà entamé des négociations pour le rachat de l' OM via un intermédiaire, Rodolphe Saadé, qui est à la tête du nouveau sponsor du club phocéen, CMA CGM. L’arrivée de ce partenaire au sein du club phocéen serait donc un « premier pas » dans le processus du rachat de l’ OM, comme l’avait récemment soufflé Daniel Riolo.

Quoi qu’il en soit, Turki Al-Seikh, actuel propriétaire du club espagnol Almeria UD, serait très intéressé par un possible rachat de l’ OM. Les négociations entre les différentes parties auraient déjà débuté et pourraient aboutir à un accord d’ici la fin de saison. « Une première rencontre aurait eu lieu pendant la Coupe du Monde au Qatar, avant que les deux hommes se revoient à trois reprises », assure le média.

Mais pour l’heure, le propriétaire actuel de l’ OM, Frank McCourt, se montre très ferme dans les négociations dans le but de céder son club au prix fort. Cette posture bloque jusqu’ici les potentiels acquéreurs.