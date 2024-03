Vente OM : La grosse mise au point de Frank McCourt !

Le feuilleton autour de la vente OM aux investisseurs saoudiens connait un nouveau rebondissement suite à la récente mise au point de Frank McCourt. Le milliardaire américain a apporté une réponse claire sur ses intentions.

Vente OM : Frank McCourt lève enfin le voile sur ses intentions

Propriétaire discret de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt semble naviguer entre deux mondes : celui du football européen et son nouveau grand projet de révolutionner Internet avec le « Liberty Project ». Alors que sa présence au Vélodrome est faite rare, l’Américain a été interpellé sur les spéculations grandissantes autour de la vente OM. Ces spéculations ont été alimentées par l’absence prolongée de Frank McCourt, qui se concentre de plus en plus sur son projet dans le domaine du web.

Certains observateurs y voient un désintéressement progressif du milliardaire américain envers l’OM, ​​tandis que d’autres journalistes, comme Thibaud Vézirian, vont plus loin , estimant une préparation en coulisses pour céder le club phocéen à des acquéreurs fortunés, ouvrant ainsi la voie à une possible arrivée des Saoudiens à la tête de Marseille. Face à ces théories persistantes autour d’une future vente de l’OM, une réponse claire de la direction du club était attendue. Et Frank McCourt a répondu de manière limpide sur ce dossier lors d’une interview avec la chaîne NBC.

Dans ses propos, l’homme d’affaire de 70 ans n’a fait aucune allusion à un quelconque intérêt pour une vente OM. Au contraire, il a exprimé publiquement son attachement à l’équipe phocénne et à ses supporters, soulignant à quel point sa passion pour le football européen était profonde. Il a partagé son rêve d’enfance de devenir propriétaire d’un club comme l’OM, soulignant l’importance du football pour « créer des liens et des communautés ».

Frank McCourt n’a aucune volonté de céder l’OM à de nouveaux investisseurs

Cette mise au point de Frank McCourt ​​ne traduit pas une volonté de se désengager ou de céder son bien dans un futur proche. Le propriétaire de l’Olympique de Marseille est toujours animé par la passion que lui procure le monde du « football européen » et l’impact qu’il peut avoir sur les gens et les communautés.

« J’adore ce que le sport me fait, et cela m’aide à continuer à grandir », a-t-il confié. Son enthousiasme reste intact malgré les rumeurs persistantes sur une éventuelle vente de l’OM à des investisseurs étrangers. Ces déclarations apportent un éclairage différent sur la situation, montrant ainsi que le natif de Boston est toujours investi émotionnellement dans son rôle de propriétaire de l’Olympique de Marseille, même s’il semble très distant physiquement.

En tout cas, Frank McCourt est déterminé à rester un acteur clé dans le paysage du football européen et continue de soutenir le club et ses supporters avec passion. Les instigateurs de la vente OM ont ainsi peu de chance de voir leur prédiction s’accomplir au terme de la saison en cours.