Dans les coulisses de la vente OM, une nouvelle information émerge. Depuis son arrivée à la tête de l’Olympique de Marseille en 2019, Frank McCourt a toujours essuyé des pertes financières importantes, qui semblent désormais ouvrir la voie une cession du club aux investisseurs saoudiens.

Vente OM : Frank McCourt avec un perte de plus 600 millions d’euros depuis son arrivée

L’avenir de l’Olympique de Marseille sous la direction de Frank McCourt reste au cœur des débats, avec des points de vue divergents entre les experts du football français. Récemment, Mohamed Bouhafsi a pris position en affirmant qu’une vente imminente de l’OM n’était pas à l’ordre du jour, soulignant que le milliardaire américain n’avait nullement l’intention de céder le club à moins de recevoir une offre exceptionnelle. Cette déclaration a été renforcée par les propres mots de Frank McCourt en personne, qui a réitéré son plaisir à diriger un club aussi prestigieux que l’OM.

Cependant, Thibaud Vézirian maintient fermement son opinion selon laquelle la vente OM à des investisseurs saoudiens est inéluctable. Il défend cette position en mettant en avant la situation financière précaire du club. Selon ses enquêtes, l’OM a accumulé d’importantes pertes financières au cours des dernières années, ce qui rend difficile son maintien sans un investissement massif ou une vente du club à des investisseurs venus de l’Arabie saoudite. Les injections de fonds de 100 millions d’euros en 2021 et 2022 ont été mentionnées comme preuve de cette détérioration financière. « Depuis 2016, on en est à 600 millions d’euros d’argent perdu par Frank McCourt. Plus le temps passe plus tu te dis, soit il va y avoir une banqueroute soit il va y avoir l’officialisation d’une vente », a déclaré le orincipal instigateur de la vente OM.

Le deal est déjà fait, des sources haut placées le confirment

Le récent dégraissage opéré par le président Pablo Longoria, qui a vendu plusieurs joueurs de l’Olympique de Marseille pour réduire la masse salariale et dégager des fonds, est interprété comme une nécessité pour préserver la santé financière du club. Cela témoigne des efforts déployés en interne pour rationaliser les dépenses et équilibrer les comptes, une mesure appréciée par les observateurs du football français.

Malgré l’optimisme affiché par Pablo Longoria quant à la situation financière actuelle de l’OM, Thibaud Vézirian reste convaincu que le « deal est déjà fait » en coulisses, avec une confirmation qu’il aurait reçu de sources haut placées. Néanmoins des « aléas politiques » retarderaient encore l’officialisation de cette transaction avec les investisseurs saoudiens.

En résumé, l’avenir de l’Olympique de Marseille reste incertain, avec des avis divergentes sur la vente OM. Alors que certains experts voient cette opération comme inéluctable compte tenu de la situation financière délicate du club, d’autres croient en la capacité de Frank McCourt à redresser la barre sans céder son bien acquis en 2016 des mains de Margarita Louis Dreyfus. Seule l’évolution des événements à l’avenir pourra apporter des réponses définitives à ces spéculations.