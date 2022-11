Vente OM : Le rachat du club se précise, les derniers indices

Publié par Timothée Jean le 16 novembre 2022 à 20:37

Malgré les nombreux démentis de Frank McCourt, la théorie sur une future vente de l’ OM refait surface avec un nouvel acquéreur en vue.

Annoncée depuis plus d’un an, la rumeur autour du rachat de l’Olympique de Marseille par l’Arabie Saoudite a fait son chemin. De nombreux instigateurs de la Vente OM assuraient que l’actuel propriétaire de l’ OM, Frank McCourt, était bel et bien en discussions avancées avec le milliardaire saoudien Al-Walid ben Talal afin de céder le club qu’il acheté en 2017. Des montants allant de 250 à 500 millions d’euros étaient même évoqués. L’ancien journaliste de L’Équipe, Thibaud Vézirian, assurait d’ailleurs détenir des « preuves » de la future cession du club phocéen, tout en indiquant que l’affaire serait déjà conclue entre les différentes. Sauf que jusqu’ici, aucune officialisation n'est encore tombée à ce sujet.

Vente OM : Une nouvelle piste pour le rachat du club

Le milliardaire américain Franck McCourt est régulièrement montré au créneau pour assurer que son club n’était pas à vendre, tout en brandissant la menace de poursuite judiciaire contre les instigateurs de la Vente OM. De son côté, le prince saoudien Al-Walid ben Talal, via ses conseillers, assure qu’il « n’a pas du tout l'envie d'investir dans le football étranger ». Tant d’arguments qui vont donc à l’encontre d’une quelconque vente de l’Olylmpique de Marseille à un dirigeant saoudien. Toutefois, ce dossier qui relève presque du secret-défense, est loin d’être clos. Puisqu’un autre homme d’affaires semble sur les rangs pour racheter le club phocéen. Il est question de Rodolphe Saadé, actuel patron de la société CMA CGM, qui sera le nouveau sponsor maillot de l’ OM à compter de la saison prochaine.

Daniel Riolo explique en effet que le richissime entrepreneur marseillais pourrait bel et bien être intéressé par le rachat de l’Olympique de Marseille. Le consultant pour RMC Sport est même persuadé que le nouveau partenariat signé entre CMA CGM et l’ OM est un premier pas dans ce sens. « Je ne suis pas en train de dire que ça va se faire, mais je pense que ce premier pas m’interpelle. Rodolphe Saadé est un milliardaire dont on parlait très peu, alors que l’on connaissait ses affaires. Il est en train, médiatiquement, de sortir du bois (...) je me pose la question, légitimement du pourquoi de cette notoriété qui grandit, de cette arrivée sur la pointe des pieds à l’OM », a-t-il indiqué sur les ordres de la radio sportive.

Pour l’heure, il n’y a rien de concret, car « tout le monde nie » cette information. Néanmoins, Daniel Riolo estime que le nouveau partenariat signé en l’ OM et l’ actuel patron de CMA CGM pourrait aller plus loin encore, jusqu'à un éventuel rachat du club phocéen. Il estime donc qu’il y a matière à creuser cette nouvelle piste. « On va encore attendre quelques jours, quelques semaines, et puis dès que j’aurai des nouvelles billes, je les proposerai », a-t-il ajouté. Malgré les multiples démentis de Franck McCourt, la perspective d’une vente OM est loin d’être exclue.