OM Mercato : Le Barça concurrence Marseille pour un défenseur

Publié par Timothée Jean le 13 février 2023 à 21:06

Toujours à l’affût des opportunités du marché des transferts, le FC Barcelone serait à la lutte avec l’ OM pour un défenseur évoluant Bundesliga.

La direction de l’ OM a accompli un travail remarquable lors du mercato hivernal. Sur le mois de janvier, les dirigeants phocéens sont parvenus à boucler l’arrivée de trois nouvelles recrues. Et si le mercato d’hiver a fermé ses portes, l’ OM continue de travailler en coulisse pour attirer d’autres renforts l’été prochain. Les responsables marseillais souhaiteraient surtout étoffer un peu plus leur défense centrale et leur choix se porterait sur Evan Ndicka.

Le défenseur de 23 ans enchaine de prestations solides avec l’Eintracht Francfort, comptabilisant 29 rencontres disputées, toutes compétitions confondues, cette saison. Titulaire en puissance au sein de la formation allemande, le Français arrive à un tournant de sa carrière. Son contrat avec l’Eintracht Francfort expire en juin prochain et il refuse jusqu’ici de prolonger malgré les différentes propositions de sa direction. Evan Ndicka est donc libre de signer où il le souhaite en vue d’un transfert gratuit à l’issue de la saison.

OM Mercato : Le Barça s'invite dans la bataille pour Evan Ndicka

Flairant la bonne affaire, la direction de l'Olympique de Marseille a rapidement sauté sur l’occasion. Comme l’indiquait récemment le journaliste Fabrice Hawkins, les dirigeants de l' OM auraient déjà entamé des négociations avec le jeune défenseur en vue de le convaincre de signer. Sauf qu’un nouveau courtisan et non des moindres vient de s’immiscer dans ce dossier.

Comme l’indique le journal espagnol Sport1, le FC Barcelone, qui pourrait bien perdre qui pourrait perdre quelques éléments en défense à l’issue de la saison, a clairement identifié Evan Ndicka comme une cible préférentielle pour cet été. Son profil polyvalent, prometteur, à forte valeur marchande, correspondrait tout à fait au type de joueur recherché par les dirigeants catalans.

La direction du Barça envisagerait même de lancer une grande offensive pour tenter de recruter l’ancien joueur de l’AJ Auxerre, ce qui risque de compliquer sérieusement la tâche aux Phocéens. L’ OM devra donc se montrer très convaincant pour mener à bien cette signature à zéro euro.