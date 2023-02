OM : Igor Tudor peut compter sur un atout de taille en défense

Publié par Timothée Jean le 14 février 2023 à 12:01

Après sa victoire à Clermont, l’ OM disputera un match important dimanche face à Toulouse. Igor Tudor pourra compter sur un précieux atout en défense.

Avant le déplacement à Clermont, l’entraîneur de l’ OM, Igor Tudor, avait affiché son mécontentement concernant le calendrier infligé à son équipe. L’idée de disputer trois matches en six jours n’était pas du goût du technicien marseillais. « Je comprends qu'il y a les télés, mais il faut respecter les joueurs. Si les joueurs sont blessés, on n'aura plus de spectacle », a-t-il déploré.

Les propos d’Igor Tudor se sont avérés justes, puisque les joueurs de l’ OM, après avoir dépensé beaucoup d’énergie pour se qualifier face au PSG (2-1) en Coupe de France, sont apparus émoussés face aux Clermontois. Ils n’ont pas eu leur rendement habituel et la victoire face à Clermont a laissé des traces au sein de l’effectif marseillais. Victime d’une semelle avant la pause, Samuel Gigot a été contraint d’abandonner prématurément ses coéquipiers.

Si les examens médicaux n'ont pas révélé de fracture au niveau de sa cheville, le défenseur de l' OM devrait tout de même manquer plusieurs matchs. L’Équipe assure en effet que le joueur marseillais ne sera pas de retour sur les pelouses de Ligue 1 avant le mois de mars. Il devrait donc manquer la rencontre contre le TFC, et le Classico contre le PSG, une durée d’indisponibilité plus longue que prévue.

OM : Eric Bailly, un retour très attendu à Marseille

L’absence de Samuel Gigot pourrait de ce fait être très préjudiciable pour l’ OM, qui devra se passer de l’un de ses hommes forts pour plusieurs semaines. Toutefois, son indisponibilité coïncide avec le retour tant attendu d’Eric Bailly. L’international ivoirien a purgé sa longue suspension de match. Il était d’ailleurs entré en jeu en seconde mi-temps contre Clermont et avait livré une prestation assez convaincante.

L’entraîneur de l’ OM pourra ainsi compter sur un renfort bienvenu en défense pour la suite de la saison, puisque le joueur prêté par Manchester United postule pour une place de titulaire face à Toulouse. Confronté à quelques blessures, Igor Tudor devra ainsi procéder à quelques changements face au Téfécé. Il aura une semaine pour bien préparer cette rencontre.