OL : Blanc encensé pour sa tactique réussie contre le RC Lens

Publié par ALEXIS le 14 février 2023 à 15:20

La défaite infligée par l’ OL au RC Lens (2-1) a été un coup de génie de Laurent Blanc, selon Sidney Govou, ancienne gloire de Lyon.

L’ OL s’est imposé face au RC Lens en clôture de la 23e journée de Ligue 1, dimanche soir, au Groupama Stadium. Auteur du premier but du match (1-0, 23e), Alexandre Lacazette est sorti peu avant à la mi-temps, en raison d’une blessure musculaire. Laurent Blanc a remplacé le capitaine et meilleur buteur de l’Olympique Lyonnais, par la recrue hivernale Amin Sarr, dès la reprise de la deuxième période. Les deux équipes étaient alors à égalité, car Deiver Machado avait égalisé pour le Racing Club de Lens (1-1, 39e).

L’ OL a obtenu les trois points de la victoire grâce à sa pépite Rayan Cherki (2-1, 64e). Les Gones ont ainsi réussi un joli coup face aux Sang et Or, qui était sur le podium (3e place) avant le coup d’envoi de cette journée. Ce succès porte évidemment la marque des joueurs de Lyon et de leur entraîneur. Mais pour Sidney Govou, Laurent Blanc a sorti le grand jeu pour faire déjouer le RCL.

OL : Govou bluffé par le coup de génie de Blanc face au RC Lens

Dans son analyse confiée au quotidien Le Progrès, l’ancien joueur de l’ OL, Sidney Govou, estime que le technicien du club rhodanien a réussi un coup tactique contre le RC Lens et leur coach Franck Haise. « Bravo à Laurent Blanc et à son staff, car le fait de repasser à trois derrières a mis en lumière les qualités de tout le monde, surtout défensivement. Avec Lovren en vrai patron, sans avoir à gérer des courses en profondeur, mais des trajectoires, ce qu’il a très bien fait. Castello Lukeba et Sinaly Diomandé aiment défendre en avançant, ce système était parfait pour eux », a-t-il fait remarquer.

Souvent très critique envers son ancien club, Sidney Govou estime que Lyon a livré son meilleur match de l’exercice actuel face au RCL. « C’est le match le plus abouti de l’ OL sur cette saison. Il faut se baser sur ce genre de rencontre pour la suite », a-t-il souligné.