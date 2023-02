OL : L'Olympique Lyonnais donne des nouvelles de Laurent Blanc

Publié par ALEXIS le 14 février 2023 à 22:44

Absent lors de la victoire de l’ OL sur Lens, dimanche, Blanc est malade. Le club de Lyon a donné des informations supplémentaires sur son entraineur.

Laurent Blanc était absent sur le banc de touche de l’ OL contre le RC Lens, même s’il a coordonné à distance la stratégie tactique avec ses adjoints, notamment Franck Passi. Toujours malade, il a également manqué l’entrainement de mardi. Le club rhodanien a réagi immédiatement pour justifier l’absence de son entraineur, sans préciser la durée de son indisponibilité.

« L’Olympique Lyonnais tient à apporter des informations supplémentaires sur l’absence de Laurent Blanc. Actuellement sous traitement dans le cadre d’une pneumopathie, l’entraineur lyonnais est au repos et voit son état s’améliorer quotidiennement. L’ensemble des joueurs, du staff et de l’ OL ont une pensée pour leur coach et espère le revoir très vite sur le banc », a fait savoir Lyon.

OL : Laurent Blanc incertain contre l’AJ Auxerre

Si l’on s’en tient à l’information de la direction du club présidé par Jean-Michel Aulas, Laurent Blanc ne serait pas à la séance d’entrainement de mercredi, ouverte au public des Gones. Son adjoint Franck Passi devrait assurer encore l'intérim. Le Cévenol est même incertain pour le court déplacement de l’ OL à Auxerre, vendredi (21h), en ouverture de la 24e journée de Ligue 1. L'Olympique Lyonnais est 9e de Ligue 1 avec 35 points et a pour objectif de remonter rapidement au classement, afin de finir à l'une des places qualificatives pour la coupe d'Europe.

Toutefois, l'équipe de Laurent Blanc part de loin. Elle a 12 points de retard sur la 3e place du podium occupée par Monaco. Lâché dans la course pour les places en Ligue des champions, l' OL à la possibilité de se mêler à la lutte pour un ticket en Ligue Europa. Qualifié pour les quarts de finale de la coupe de France, Lyon peut aussi se qualifer directement en remportant le trophée national.