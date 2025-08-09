Mercato : Une pépite recale sèchement l’OM !

Annoncé sur les tablettes de l’OM pour ce mercato estival, un latéral gauche a décliné l’offre marseillaise et prend la direction de l’Italie.

Mercato : Un roc snobe l’OM et file en Italie

Après le départ de Quentin Merlin à Rennes, l’OM cherche activement un latéral gauche. Miguel Gutiérrez, joueur de Gérone, était dans le viseur. Mais l’Espagnol a refusé l’offre marseillaise pour dire oui à Naples. Cet été, le club phocéen a déjà enregistré six recrues. L’effectif se dessine pour coller aux idées de Roberto De Zerbi. L’Italien, pourtant, veut encore renforcer plusieurs postes : un défenseur central, un ailier comme Edon Zhegrova… et surtout un latéral gauche pour remplacer Merlin.

Lire aussi : Mercato : L’OM et la Juve négocient un nouveau deal !

Ulisses Garcia était la cible prioritaire. À une semaine du déplacement à Rennes pour la première journée de Ligue 1, le temps presse. La piste Gutiérrez, elle, se ferme. Selon Nicolo Schira, l’OM avait approché le joueur, tout comme West Ham et Newcastle. Mais le champion olympique 2024 a tranché : ce sera Naples.

À voir

Mercato PSG : Un flop se dirige vers la Premier League !

Lire aussi : Mercato OM : Accord scellé pour un milieu de terrain

Là-bas, il signera jusqu’en 2030, avec un salaire annuel de 2,3 M€. Le transfert coûtera 20 M€, somme destinée à racheter ses deux dernières années de contrat à Gérone. De quoi montrer que Marseille est prêt à investir fort pour ce poste. Et aussi que le club cible un profil offensif : en Liga, Gutiérrez a marqué un but et délivré cinq passes décisives la saison passée.