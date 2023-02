PSG Mercato : Revirement à Paris, Lionel Messi de retour au Barça ?

Publié par JEAN-LUC D le 16 février 2023 à 21:55

Annoncé tout proche d’une prolongation courte durée avec le PSG, Lionel Messi a-t-il finalement résolu de retourner au Barça ? Un indice vient de tomber.

Dans son édition de ce jeudi, le journal L’Équipe a révélé que la direction du Paris Saint-Germain et les représentants de Lionel Messi se sont rencontrés ce mercredi sans réelle avancée concernant la prolongation de l’international argentin de 35 ans. Le quotidien sportif explique en effet qu’aucun accord n’a encore été trouvé entre les deux parties. Le quotidien sportif précise que le suspense reste tout entier dans cette affaire puisque le septuple Ballon d’Or, dont le contrat expire le 30 juin prochain, douterait désormais d’un avenir en Ligue 1.

« Je pense que la situation du vestiaire ne lui plait pas trop, il n’y a pas une ambiance extraordinaire, conjuguée à des résultats qui se détériorent au printemps venu, ça n’arrange pas », a expliqué le journaliste Damien Dégorge sur la Chaîne L’Équipe. Alors que des points de chute exotique s’offrent au Champion du monde 2022, le père du numéro 30 des Rouge et Bleu serait à l’action pour lui trouver une nouvelle porte de sortie prestigieuse et non des moindres.

PSG Mercato : Le père de Messi à Barcelone pour négocier so retour ?

En effet, au lendemain de la défaite du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich, en huitième de finale aller de Ligue des Champions, Jorge Messi, le père et représentant de Lionel Messi a fait le déplacement à Barcelone mercredi soir. Et selon les images relayées sur les réseaux sociaux, le représentant de la Pulga était attendu par plusieurs médias espagnols à sa sortie de l’aéroport El Prat.

D’après le journaliste espagnol Gerard Romero, Jorge Messi a rallié la capitale catalane après une « réunion avec le PSG », qui n’a pas abouti à un accord pour une prolongation du natif de Rosario. Interrogé sur un possible retour de son fils au FC Barcelone, Jorge Messi a été catégorique et a démenti. Mais avec l’ambiance actuelle au PSG, les supporters et médias catalans ne cessent d’évoquer un retour du partenaire de Neymar et Mbappé au Camp Nou.