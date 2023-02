AS Monaco : Grosse satisfaction de Philippe Clement après Leverkusen

Publié par ALEXIS le 17 février 2023 à 12:55

L’AS Monaco a réussi l’exploit en renversant le Bayer Leverkusen en Ligue Europa (2-3). Une précieuse victoire qui comble Philippe Clement.

L’AS Monaco a réussi le coup parfait en Allemagne où elle a signé une précieuse victoire face au Bayer Leverkusen du Français Moussa Diaby (2-3). En effet, le club de la Principauté a été mené à l’heure de jeu (2-1, 59e). Elle avait pourtant ouvert le score sur un but contre son camp de Lukas Hradecky. Mais grâce aux exploits individuels de Krépin Diatta (2-2, 74e) et du capitaine Axel Disasi dans le temps additionnel (2-3, 90e+2), l’ASM a renversé le club de Bundesliga. Au-delà de la victoire arrachée à l’extérieur, c’est surtout le scénario du match qui a séduit Philippe Clement.

L'entraîneur de l'AS Monaco a apprécié la mentalité et la force de caractère de son équipe, qui est allée chercher le succès dans les dernières secondes du match. « Leverkusen est resté haut, c’était difficile à ce moment-là. On a encaissé le deuxième but, mais je suis très content d’avoir eu cette capacité de réaction parce que renverser le Bayer ici, quand tu es mené (2-1), c’est difficile. Je suis très fier de mes joueurs, ils ont joué pour gagner. Ils ont provoqué la réussite grâce à une mentalité exceptionnelle. »

AS Monaco : Philippe Clement ému par la victoire de l'ASM

Après sa réaction sur le match, le coach de l’AS Monaco, Philippe Clement, a exprimé ses émotions. Le Belge n’a pas manqué de féliciter les supporters monégasques pour leur soutien lors du match disputé à la BayArena à Leverkusen. « Ma plus belle émotion depuis mon arrivée ? J’ai déjà vécu plusieurs bons moments et je suis encore dans les émotions actuellement, c’est normal. Pour le moment, je pense que oui, mais demain […]. J’étais aussi très fier et très content du soutien exceptionnel de nos supporters. Ils ont mis beaucoup d’ambiance avant le match et cela a donné beaucoup d’énergie aux joueurs. Avoir autant d’encouragements, c’est très important. »