AS Monaco : La compo de Philippe Clement face au Bayer Leverkusen

Publié par Jules le 16 février 2023 à 12:00

Alors que l'AS Monaco affronte le Bayer Leverkusen ce soir, Philippe Clement devrait se déplacer avec une compo sans grande surprise.

Ce soir, l'AS Monaco va tenter de prendre une option sur la qualification en huitième de finale de Ligue Europa en s'imposant face au Bayer Leverkusen dans la cadre du match aller des barrages. Pour ce faire, les Monégasques devraient surfer sur leur bonne forme actuelle pour tenter de faire déjouer l'actuel 8e de Bundesliga, ce soir, en Allemagne.

L'AS Monaco reste sur une série de 7 matches sans défaite en Ligue 1 (5v, 2n) et demeure invaincu en championnat depuis le retour de la Coupe du monde. Plus que ça, les Monégasques se sont mis en confiance ce week-end, en s'offrant le PSG lors de la dernière journée, ce qui a permis de mobiliser toutes les troupes et d'arriver en Allemagne avec un esprit très positif pour les hommes de Philippe Clement. De plus, l'ASM devrait disposer d'une grande partie de ses joueurs pour ce match.

AS Monaco : Quelques absents du côté de l'ASM

Pour cette rencontre, Philippe Clement devrait pouvoir compter sur la majeure partie de ses titulaires. En effet, seul Vanderson est indisponible et n'est pas du voyage à Leverkusen ce jeudi. Le latéral droit de l'AS Monaco devrait être remplacé par Ruben Aguilar à ce poste. Malang Sarr est quant à lui touché à la hanche et ne devrait pas entrer en jeu ce soir, même s'il fait partie du groupe de l'ASM pour ce déplacement européen.

Selon les dernières rumeurs, Philippe Clement pourrait toutefois réserver une surprise au Bayer Leverkusen. L'entraîneur belge réfléchirait à remplacer Eliesse Ben Seghir par Takumi Minamino ce soir. Néanmoins, le jeune attaquant français de l'AS Monaco est en belle forme, et semble bien partie pour débuter la rencontre ce soir.

La compo probable de l'AS Monaco :

Gardien : A. Nübel

Défenseurs : R. Aguilar, A. Disasi, G. Maripan, C. Henrique

Milieux de terrain : K. Diatta, Y. Fofana, M. Camara, A. Golovin

Attaquants : E. Ben Seghir, W. Ben Yedder