ASSE : De nouvelles dispositions pour les supporters de Sainté à Nîmes

Publié par ALEXIS le 17 février 2023 à 14:10

Alors que les supporters de l’ ASSE avaient fait des propositions pour améliorer les conditions de leur déplacement à Nîmes, ils n’ont pas été entendus.

Après avoir pris connaissance des modalités de déplacement à Nîmes lors de la 24e journée, quatre groupes de supporters de l’ ASSE avaient souhaité que les mesures arrêtées par la préfecture du Gard soient améliorées afin de leur permettre d’effectuer en toute quiétude le déplacement, lundi, au stade des Antonins.

En effet, l’AS Saint-Etienne affronte le Nîmes dans le Gard, le 20 février à 20h45. Les autorités niçoises avaient fixé l’heure de leur regroupement à 18h30 dernier délai, sur une aire d'autoroute, avec l'obligation de se déplacer en bus ou minibus. Alors que les supporters stéphanois souhaitaient repousser l’heure du rassemblement d’une heure, et effectuer le court déplacement entre les deux villes en voiture.

« Madame la préfète du Gard, nous vous proposons une solution alternative que nous nous engageons à respecter : un rendez-vous à 19h30 associé à la possibilité de prendre l'escorte en voiture », ont demandé les Green Angels, Magic Fans, Indépendantistes Stéphanois et l'Union des Supporters Stéphanois, dans un communiqué. Mais leur requête n’a finalement pas eu gain de cause, sauf l’heure initiale du regroupement qui a été repoussée de 30 minutes, soit à 19h.

ASSE : Les supporters de Saint-Etienne escortés en bus et minibus

Via un arrêté préfectoral, les autorités nîmoises ont fait connaître les nouvelles dispositions pour les 382 supporters de l’ ASSE. Ils devront se prémunir de leurs titres d'accès au stade. Ils devront se regrouper au point de ralliement défini, au plus tard lundi à 19h00, afin d'être acheminés vers le parking visiteurs du stade des Antonins en bus et minibus, sous escorte des motards.

Par ailleurs, il est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l' ASSE ou se comportant comme tel d'arborer un drapeau, une écharpe, un maillot des Verts ou même de chanter les hymnes propres à ce club, en dehors du cadre cité, selon la Préfecture du Gard. Cela, du lundi 20 février 2023 à 14h00 au mardi 21 février 2023 à 6h00.