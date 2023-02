RC Lens : Un cadre de RCL envoie un message fort à Deschamps

Publié par Timothée Jean le 17 février 2023 à 13:55

Sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps a reçu un message d’un cadre du RC Lens en vue du prochain rassemblement des Bleus.

À l’issue de la Coupe du monde 2022 au Qatar, l’Equipe de France a perdu ses deux gardiens de but emblématiques. Le capitaine Hugo Lloris et sa doublure dans les cages Steve Mandanda ont tous les deux fait leur adieu à la sélection nationale. Ces retraites internationales poussent donc Didier Deschamps à leur trouver un remplaçant solide dans les buts. Et les candidats ne manquent pas.

Si le portier de l’AC Milan Mike Maignan fait office de successeur légitime, le gardien de but du FC Nantes, Alban Lafont, est aussi évoqué. Un nouveau candidat postule aussi à ce poste stratégique. Il est question de Brice Samba qui réalise une bonne saison avec le RC Lens. Le portier de 28 ans enchaîne de solides prestations chez les Sang et Or, au point où ses performances ne passent pas inaperçues.

RC Lens : Le message de Brice Samba à Didier Deschamps

Selon L’Équipe, Brice Samba est l’un des meilleurs gardiens évoluant en Ligue 1 cette saison avec un bilan de 9 clean-sheets en 23 apparitions. Suffisant pour être appelé en Equipe de France ? Interrogé par le quotidien sportif, le portier du RC Lens a répondu sans détour, il rêve de découvrir la sélection nationale au plus vite.

« C’est un rêve de représenter la France. Si j’en ai l’opportunité, ça sera avec beaucoup de joie, d’envie et de détermination. C’est vrai qu’avec les retraites d’Hugo Lloris et de Steve Mandanda, il y a de la place qui se libère, je ne vais pas faire l’hypocrite… », a déclaré Brice Samba.

Reste à savoir si Didier Deschamps le convoquera pour le prochain rassemblement des Bleus. Le portier du RCL« restera très attentif » à la liste de DD le 16 mars prochain. En attendant, Brice Samba se donnera au maximum chaque semaine avec le RC Lens. Les Lensois affrontent le FC Nantes dimanche dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1.